مواعيد مباريات اليوم الأحد 1/12/2019 .. برشلونة وأتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد ضد أستون فيلا

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يترقب عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم اليوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2019، من أجل متابعة العديد من المباريات المهمة والمثيرة على مستوى مختلف المسابقات العالمية، وبالتالي سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات اليوم الأحد 1/12/2019 والقنوات الناقلة لهذه المباريات.

وتُقام اليوم الأحد العديد من المباريات في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وفي مقدمتها مباراة القمة بين برشلونة وبين مضيفه أتلتيكو مدريد في مسابقة الدوري الإسباني، إضافة إلى مباراة مانشستر يونايتد مع ضيفه أستون فيلا في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تُقام أيضاً جميع مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي.

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وإليكم الآن مواعيد مباريات اليوم الأحد 1/12/2019 والقنوات الناقلة، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

إشبيلية / ليغانيس، الدوري الاسباني، الجولة الخامسة عشر، قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، المعلق جواد بده، الساعة الواحدة ظهراً.

أتلتيك بيلباو / غرناطة، الدوري الاسباني، الجولة الخامسة عشر، قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، المعلق محمد السعدي، الساعة الثالثة عصراً.

إسبانيول / أوساسونا، الدوري الإسباني، الجولة الخامسة عشر، قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، المعلق إبراهيم الهشال، الساعة الخامسة مساءً.

أتلتيكو مدريد / برشلونة، الدوري الاسباني، الجولة الخامسة عشر، قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، المعلق حفيظ دراجي، الساعة العاشرة مساءً.

يوفنتوس / ساسولو، الدوري الإيطالي، الجولة الرابعة عشر، قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، المعلق خالد الحدي، الساعة الواحدة والنصف ظهراً.

إنتر / سبال، الدوري الإيطالي، الجولة الرابعة عشر، قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، المعلق خليل البلوشي، الساعة الرابعة عصراً.

بارما / ميلان، الدوري الإيطالي، الجولة الرابعة عشر، قناة بي إن سبورت HD8 المشفرة، المعلق حسن العيدروس، الساعة الرابعة عصراً.

لاتسيو / أودينيزي، الدوري الإيطالي، الجولة الرابعة عشر، قناة بي إن سبورت HD9 المشفرة، المعلق خالد الغول، الساعة الرابعة عصراً.

نابولي / بولونيا، الدوري الإيطالي، الجولة الرابعة عشر، قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، المعلق سمير اليعقوبي، الساعة السابعة مساءً.

هيلاس فيرونا / روما، الدوري الإيطالي، الجولة الرابعة عشر، قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، المعلق عادل خلو، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

رينجرز النيجيري / بيراميدز، كأس الاتحاد الإفريقي، الجولة الأولى من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، المعلق أحمد عبده، الساعة الثالثة عصراً.

النصر الليبي / دجوليبا المالي، كأس الإتحاد الإفريقي، الجولة الأولى من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD8 المشفرة، المعلق محمد بركات، الساعة السادسة مساءً.

سان بيدرو الإيفواري / بارادو الجزائري، كأس الإتحاد الإفريقي، الجولة الأولى من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD9 المشفرة، المعلق عادل خلو، الساعة السادسة مساءً.

بيدفيست الجنوب أفريقي / حوريا كوناكري الغيني، كأس الاتحاد الإفريقي، الجولة الأولى من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة، المعلق أحمد عبده، الساعة السادسة مساءً.

نواذيبو الموريتاني / المصري البورسعيدي، كأس الاتحاد الإفريقي، الجولة الأولى من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، المعلق سوار الذهب، الساعة التاسعة مساءً.

حسنية أكادير المغربي / إنيمبا النيجيري، كأس الاتحاد الإفريقي، الجولة الأولى من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، المعلق نوفل باشي، الساعة التاسعة مساءً.

نورويتش سيتي / أرسنال، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة الرابعة عشر، قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، المعلق عامر الخوذيري، الساعة الرابعة عصراً.

ولفرهامبتون / شيفيلد يونايتد، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة الرابعة عشر، قناة بي إن سبورت HD7 المشفرة، المعلق حسام الدمسيسي، الساعة الرابعة عصراً.

مانشستر يونايتد / أستون فيلا، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة الرابعة عشر، قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، المعلق عصام الشوالي، الساعة السادسة والنصف مساءً.

ليستر سيتي / إيفرتون، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة الرابعة عشر، قناة بي إن سبورت HD7 المشفرة، المعلق علي محمد علي، الساعة السادسة والنصف مساءً.

نانت / تولوز، الدوري الفرنسي، الجولة الخامسة عشر، قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، المعلق نوفل باشي، الساعة الرابعة عصراً.

رين / سانت إيتيان، الدوري الفرنسي، الجولة الخامسة عشر، قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، المعلق مضر اليوسف، الساعة السادسة مساءً.

موناكو / باريس سان جيرمان، الدوري الفرنسي، الجولة الخامسة عشر، قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، المعلق جواد بده، الساعة العاشرة مساءً.

بوروسيا مونشنغلادباخ / فرايبورج، الدوري الألماني، الجولة الثالثة عشر، قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، المعلق محمد فوزي، الساعة الرابعة والنصف عصراً.

فولفسبورج / فيردر بريمن، الدوري الألماني، الجولة الثالثة عشر، قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، المعلق خالد الغول، الساعة السابعة مساءً.

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