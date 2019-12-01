الزمالك ينضم إلى ضحايا ملعب مازيمبي .. 47 مباراة بدون هزيمة !

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بات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أحدث المنضمين إلى قائمة ضحاياً ملعب نادي مازيمبي الشهر في مدينة لوبومباشي على أرض دولة جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد الخسارة القاسية التي تعرض لها يوم أمس السبت في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وتعرض فريق الزمالك إلى خسارة عريضة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء، وذلك في بداية مشواره في دور المجموعات في النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020 م.

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وبناءً على هذه النتيجة، بات فريق مازيمبي المرعب لا يعرف طعم الهزيمة تماماً للمباراة رقم 47 على التوالي على ملعبه الجديد، حيث فاز في 38 لقاء، بينما اكتفى بنتيجة التعادل في 9 مباريات فقط لا غير، علماً بأن هذه السلسلة التاريخية قد بدأت منذ شهر أكتوبر عام 2009.

ولم يتعرض الفريق الكونغولي إلى الخسارة على أرضه في دوري أبطال إفريقيا منذ 18 أكتوبر 2019، وكانت هذه الهزيمة على ملعبه القديم على يد فريق الهلال السوداني.

ويُعتبر فريق مازيمبي بمثابة “عقدة العرب”، حيث سبق له وأن فاز على الأهلي زعيم القارة الأفريقية، كما اكتسح الترجي الرياضي التونسي بخماسية في وقت سابق، إضافة إلى العديد من النتائج الأخرى المرعبة لجميع الأندية العربية.

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