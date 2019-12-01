تامر عبد الحميد: ما يحدث مع كهربا الآن حدث معي في 2004 ولكن قلبي اختار الزمالك

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فجر النجم السابق تامر عبد الحميد لاعب نادي الزمالك سابقاً مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك بخصوص الأنباء التي انتشرت في مختلف وسائل الإعلام المصرية مؤخراً بشأن اقتراب النجم محمود عبد المنعم كهرباً من الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي القادم.

وأكد تامر عبد الحميد خلال تصريحات له عبر شاشة قناة “تايم سبورت” أن السيناريو الذي يحدث مع محمود عبد المنعم كهربا الآن سبق وأن حدث معه في عام 2004، حيث طلب الأهلي التعاقد معه وقتها قبل عام واحد فقط على نهاية عقده مع نادي الزمالك.

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وأشار إلى أن عدلي القيعي وقتها عقد جلسة معه وطلب منه الاحتراف خارج مصر لمدة 6 شهور، على أن يعود بعدها ويتعاقد مع الأهلي لتجنب إثارة غضب جماهير القلعة البيضاء، وهو نفس الأمر الذي يحدث حالياً مع كهربا بعدما رحل إلى نادي ديسبورتيفو آفيس البرتغالي الصيف الماضي.

وشدد أيضاً في حديثه على أن قلبه كان اختار نادي الزمالك قبل جلوسه مع عدلي القيعي، إلا أنه وافق على عقد هذه الجلسة احتراماً للنادي الأهلي ومسؤوليه فقط لا غير.

وفي ختام تصريحاته، أوضح تامر عبد الحميد أن الخسارة التاريخية التي تعرض لها جيله بسداسية مقابل هدف واحد على يد الأهلي جعلته لا يُغادر منزله لعدم قدرته على رؤية جماهير الزمالك، مؤكداً أن ذلك الجيل استطاع النهوض مجدداً بفضل النجوم الكبار الذين كانوا متواجدين في صفوفه وقتها مثل الثعلب حازم إمام إضافة إلى التوأم حسام وإبراهيم حسن.

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