رسمياً .. 19 فبراير 2020 موعداً لمباراة الأهلي والزمالك المؤجلة

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كشف الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي اليوم الأحد عن موعد مباراة القمة المؤجلة بين الأهلي والزمالك، والتي كان من المقرر إقامتها شهر أكتوبر الماضي من العام الحالي 2019، إلا أنه تم تأجيلها لأسباب أمنية.

وأكد الاتحاد المصري عبر موقعه الرسمي أن مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة سوف تُقام مع نهاية الدور الأول من عمر الموسم الحالي، وذلك تحديداً في يوم الأربعاء الموافق 19 فبراير من العام المقبل 2020 على ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة القاهرة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

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وأشار اتحاد الكرة أيضاً إلى أن كافة مواعيد مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز انطلاقاً من الجولة السابعة قد تم تحديد مواعيدها الجديدة، بعدما تم التنسيق مع الجهات الأمنية، إضافة إلى التنسيق مع المواعيد الجديدة للمسابقات القارية التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

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