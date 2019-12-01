تشكيل برشلونة وأتلتيكو مدريد المتوقع الليلة في الدوري الإسباني

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يشهد ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد مساء اليوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2019 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق أتلتيكو مدريد ضيفه فريق برشلونة، ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020 م.

تنطلق مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم غداً الإثنين بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وستكون مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل برشلونة المتوقع في مباراة الليلة أمام مضيفه فريق أتلتيكو مدريد:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو / جيرارد بيكيه / كليمنت لونجليه / جونيور فيربو.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / فرينكي دي يونج / أرثور ميلو.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

المدير الفني: الإسباني إرنستو فالفيردي.

والآن سوف نستعرض لكم تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق برشلونة:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: كيران تريبير / خوسيه ماريا خيمينيز / هيرموسو / رينان لودي.

خط الوسط: توماس بارتي / هيكتور هيريرا / كوكي / ساؤول نيغويز / توماس ليمار.

خط الهجوم: ألفارو موراتا.

المدير الفني: الأرجنتيني دييغو سيميوني.

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