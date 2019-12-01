Advertisements

شهد مطلع الأسبوع الحالي إقامة جميع مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020 م، حيث شهدت الجولة الأولى العديد من المباريات المثيرة للغاية وفي مقدمتها الديربيات العربية الخالصة.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال ترتيب مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020 بعد نهاية مباريات الجولة الأولى، ولكن قبل ذلك سوف نستعرض لكم جميع نتائج مباريات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.

Advertisements

وإليكم الآن أولاً جميع نتائج مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020 م:

شبيبة القبائل الجزائري 0/1 فيتا كلوب من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

الهلال السوداني 1/2 بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي.

النجم الساحلي التونسي 0/1 الأهلي.

مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية 0/3 الزمالك.

بريميرو دي أغوستو الأنجولي 1/1 زيسكو يونايتد الزامبي.

اتحاد العاصمة الجزائري 1/1 الوداد البيضاوي المغربي.

الرجاء البيضاوي المغربي 2/0 الترجي الرياضي التونسي.

صن داونز الجنوب أفريقي 0/3 بيترو الأنجولي.

والآن سوف نستعرض لكم ترتيب مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020 بعد نهاية مباريات الجولة الأولى:

مازيمبي، 3 نقاط / زيسكو يونايتد، نقطة وحيدة / بريميرو دي أغوستو، نقطة وحيدة / الزمالك، ليس لديه أي نقطة في رصيده. الهلال، 3 نقاط / النجم الساحلي، 3 نقاط / بلاتينيوم ستارز، ليس لديه أي نقطة في رصيده / الأهلي، ليس لديه أي نقطة في رصيده. صن داونز، 3 نقاط / الوداد البيضاوي، نقطة وحيدة / اتحاد العاصمة، نقطة وحيدة / بيترو، ليس لديه أي نقطة في رصيده. الترجي الرياضي، 3 نقاط / شبيبة القبائل، 3 نقاط / فيتا كلوب، ليس لديه أي نقطة في رصيده / الرجاء البيضاوي، ليس لديه أي نقطة في رصيده.

إقرأ أيضاً: تشكيل برشلونة وأتلتيكو مدريد المتوقع الليلة في الدوري الإسباني