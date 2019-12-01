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يستعد الغريمان الأهلي والزمالك لخوض العديد من التحديات الصعبة خلال شهر ديسمبر الجاري من العام الحالي 2019 على مستوى جميع المسابقات، وذلك سواء في مسابقة الدوري المصري الممتاز أو خاصة في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، إضافة إلى مسابقة كأس مصر.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في شهر ديسمبر 2019 محلياً وقارياً، وخاصة بعدما أقر الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي المواعيد الجديدة لمسابقة الدوري العام.

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وإليكم الآن أولاً مواعيد مباريات الأهلي في شهر ديسمبر 2019 على مستوى جميع المسابقات، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

الأهلي / بني سويف، الثلاثاء 3 ديسمبر 2019، كأس مصر، دور ال32، الساعة السابعة والنصف مساءً.

الأهلي / الهلال السوداني، الجمعة 6 ديسمبر 2019، دوري أبطال إفريقيا، الجولة الثانية من دور المجموعات، الساعة التاسعة مساءً.

الأهلي / وادي دجلة، الأربعاء 11 ديسمبر 2019، الدوري المصري الممتاز، الأسبوع السابع، الساعة السابعة والنصف مساءً.

الأهلي / حرس الحدود، الأحد 15 ديسمبر 2019، الدوري المصري الممتاز، الأسبوع الثامن، الساعة السابعة والنصف مساءً.

الأهلي / الإسماعيلي، 19 ديسمبر 2019، الدوري المصري الممتاز، الأسبوع التاسع، الساعة السابعة والنصف مساءً.

الأهلي / الاتحاد السكندري، 23 ديسمبر 2019، الدوري المصري الممتاز، الأسبوع العاشر، الساعة السابعة والنصف مساءً.

الأهلي / بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي، 27 ديسمبر 2019، دوري أبطال إفريقيا، الجولة الثالثة من دور المجموعات، الساعة التاسعة مساءً.

والآن سوف نستعرض لكم مواعيد مباريات الزمالك في شهر ديسمبر 2019 على مستوى جميع المسابقات، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

الزمالك / الشرقية، الأربعاء 4 ديسمبر 2019، كأس مصر، دور ال32، الساعة السابعة والنصف مساءً.

الزمالك / بريميرو دي أغوستو الأنجولي، السبت 7 ديسمبر 2019، دوري أبطال إفريقيا، الجولة الثانية من دور المجموعات، الساعة السابعة والنصف مساءً.

الزمالك / بيراميدز، الخميس 12 ديسمبر 2019، الدوري المصري الممتاز، الأسبوع السابع، الساعة السابعة والنصف مساءً.

الزمالك / طلائع الجيش، الاثنين 16 ديسمبر 2019، الدوري المصري الممتاز، الأسبوع الثامن، الساعة السابعة والنصف مساءً.

الزمالك / سموحة، الجمعة 20 ديسمبر 2019، الدوري المصري الممتاز، الأسبوع التاسع، الساعة السابعة والنصف مساءً.

الزمالك / الانتاج الحربي، الثلاثاء 24 ديسمبر 2019، الدوري المصري الممتاز، الأسبوع العاشر، الساعة السابعة والنصف مساءً.

الزمالك / زيسكو يونايتد الزامبي، 27 ديسمبر 2019، دوري أبطال إفريقيا، الجولة الثالثة من دور المجموعات، لم يتم تحديد موعدها بعد.

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