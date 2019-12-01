موعد مباراة قطر والإمارات في كأس الخليج الإثنين 2/12/2019 والقنوات الناقلة

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موعد مباراة قطر والإمارات، يستعد منتخب قطر لملاقاة نظيره منتخب الإمارات في يوم الإثنين الموافق 2 ديسمبر 2019 على ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس الخليج 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الخليجية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق المنتخب القطري، إضافة إلى عشاق المنتخب الإماراتي وأيضاً عشاق النجم الإماراتي علي مبخوت، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة قطر والإمارات، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة قطر والإمارات.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة قطر والإمارات، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من قطر والإمارات قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في مسابقة كأس الخليج.

موعد مباراة قطر والإمارات

موعد مباراة قطر والإمارات، يستعد منتخب قطر لملاقاة نظيره منتخب الإمارات في يوم الإثنين الموافق 2 ديسمبر 2019 على ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس الخليج 2019 م.

وتنطلق مباراة قطر والإمارات تحديداً في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة قطر والإمارات والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة قطر والإمارات، ستكون مباراة قطر والإمارات منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD المجانية، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة قطر والإمارات منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة الكأس الرياضية HD1 المجانية، بينما سيكون المعلق المصري أحمد الطيب هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات قطر والإمارات

موعد مباراة قطر والإمارات، يدخل المنتخب القطري غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام نظيره منتخب الإمارات في مسابقة كأس الخليج، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل ضمان تأهله بشكل رسمي إلى الدور نصف النهائي من عمر المسابقة.

ويعلم منتخب قطر جيداً أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق، وخاصة وأن منافسه منتخب الإمارات لديه نفس الحظوظ من أجل بلوغ المربع الذهبي، مما يُعقد بالتالي من مأمورية الطرفين في نهاية المطاف.

ويأمل المنتخب القطري في مواصلة صحوته بعد انتصاره المبهر في الجولة الماضية، والذي جاء على حساب نظيره منتخب اليمن بستة أهداف مقابل لا شيء في استعراض فني مميز لأبطال آسيا، وذلك بعكس الصورة التي ظهر عليها منتخب العنابي في المباراة الافتتاحية للنسخة الحالية من خليجي 24، حيث تعرض للخسارة حينها على يد منتخب العراق بهدفين مقابل هدف واحد.

ويبقى الهدف الرئيسي للمنتخب القطري ليس فقط هو الوصول إلى محطة الدور نصف النهائي، وإنما يتمثل في التتويج بلقب النسخة الحالية من مسابقة كأس الخليج، نظراً لكون البطولة تُقام على أرضه ووسط جماهيره.

على الجانب المقابل، يبدو منتخب الإمارات في وضعية غير مستقرة على الإطلاق في الآونة الأخيرة مع مديره الفني الهولندي بيرت فان مارفيك، حيث تعرض الأخير إلى انتقادات لاذعة من طرف الوسط الرياضي الإماراتي بسبب عدم قدرته على التجانس مع اللاعبين.

وكان الأبيض الإماراتي قد بدأ مشواره في النسخة الحالية من مسابقة كأس الخليج بشكل مميز، بعدما تفوق على منتخب اليمن بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ولكن هذه النتيجة سرعان ما أصبحت من الماضي بعد خسارة منتخب الإمارات في الجولة الماضية على يد نظيره منتخب العراق.

وإليكم الآن نتائج منتخب قطر في آخر 5 مباريات خاضها على مستوى جميع المسابقات:

منتخب قطر 1/2 منتخب عمان، تصفيات كأس العالم قطر 2022.

منتخب قطر 0/2 منتخب سنغافورة، مباراة دولية ودية.

منتخب أفغانستان 1/0 منتخب قطر، تصفيات كأس العالم قطر 2022.

منتخب قطر 2/1 منتخب العراق، كأس الخليج 2019.

منتخب قطر 0/6 منتخب اليمن، كأس الخليج 2019.

والآن سوف نستعرض لكم نتائج آخر 5 مباريات خاضها منتخب الإمارات على مستوى جميع المسابقات:

منتخب الإمارات 0/5 منتخب إندونيسيا، تصفيات كأس العالم قطر 2022.

منتخب تايلاند 1/2 منتخب الإمارات، تصفيات كأس العالم قطر 2022.

منتخب فيتنام 0/1 منتخب الإمارات، تصفيات كأس العالم قطر 2022.

منتخب الإمارات 0/3 منتخب اليمن، كأس الخليج 2019.

منتخب الإمارات 2/0 منتخب العراق، كأس الخليج 2019.

وإليكم الآن نتيجة آخر 7 مواجهات مباشرة جمعت بين قطر والإمارات على مستوى جميع المسابقات:

منتخب قطر 1/4 منتخب الإمارات، الألعاب الآسيوية، الثلاثاء 5 ديسمبر 2006.

منتخب قطر 2/1 منتخب الامارات، كأس أمم آسيا، الإثنين 16 يوليو 2007.

منتخب قطر 0/0 منتخب الامارات، كأس الخليج، الخميس 8 يناير 2009.

منتخب الإمارات 1/3 منتخب قطر، مباراة ودية دولية، الخميس 25 أغسطس 2011.

منتخب قطر 3/1 منتخب الامارات، كأس الخليج، السبت 5 يناير 2013.

منتخب الإمارات 1/4 منتخب قطر، كأس أمم آسيا، الأحد 11 يناير 2015.

منتخب قطر 0/4 منتخب الامارات، كأس أمم آسيا، الثلاثاء 29 يناير 2019.

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