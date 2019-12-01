موعد مباراة السعودية وعمان في كأس الخليج الإثنين 2/12/2019 والقنوات الناقلة

Advertisements

موعد مباراة السعودية وعمان، يستعد منتخب السعودية لملاقاة نظيره منتخب عمان في مساء يوم الإثنين الموافق 2 ديسمبر 2019 على ملعب عبد الله بن ناصر بن خليفة في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس الخليج 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الخليجية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق منتخب السعودية، إضافة إلى عشاق النجم السعودي سالم الدوسري وأيضاً عشاق منتخب عمان، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة السعودية وعمان، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة السعودية وعمان.

Advertisements

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة السعودية وعمان، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من السعودية وعمان قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في مسابقة كأس الخليج.

موعد مباراة السعودية وعمان

موعد مباراة السعودية وعمان، يستعد منتخب السعودية لملاقاة نظيره منتخب عمان في مساء يوم الإثنين الموافق 2 ديسمبر 2019 على ملعب عبد الله بن ناصر بن خليفة في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس الخليج 2019 م.

وتنطلق مباراة السعودية وعمان تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة السعودية وعمان والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة السعودية وعمان، ستكون مباراة السعودية وعمان منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD المجانية، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة السعودية وعمان منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة الكأس الرياضية HD1 المجانية، بينما سيكون المعلق العماني خليل البلوشي هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات السعودية وعمان

موعد مباراة السعودية وعمان، يدخل المنتخب السعودي غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام نظيره منتخب عمان في مسابقة كأس الخليج، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل حسم أمر تأهله إلى الدور نصف النهائي من عمر المسابقة، بالرغم من بدايته المتعثرة في الجولة الأولى التي خسر فيها على يد منتخب الكويت بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وعاد بعدها منتخب السعودية وظهر بالصورة التي يتمناها الشارع السعودي في الجولة الثانية، من خلال الانتصار على حساب منتخب البحرين بهدفين مقابل لا شيء، ولعل ما ساهم في ذلك الفوز هو اكتمال صفوف بعثة الأخضر السعودي بعد انضمام لاعبي نادي الهلال إلى زملائهم في المنتخب بالعاصمة القطرية الدوحة.

وهو الأمر الذي أثار سخرية بعض وسائل الإعلام السعودية في الساعات الماضية، من خلال تسمية المنتخب السعودي بمنتخب الهلال، وذلك في إشارة منهم إلى عدم أهمية بقية اللاعبين المتواجدين داخل صفوف منتخب السعودية في الوقت الحالي.

ومن جانبه، يسعى الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي لمواصلة تثبيت أقدامه في منصبه الحالي، وخاصة في ظل الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها طيلة الأسابيع الماضية من جانب الإعلام السعودي بسبب المستوى غير المقنع الذي قدمه منتخب السعودية في جميع المباريات تحت قيادته الفنية.

على الجانب المقابل، يبدو منتخب عمان في وضعية جيدة قبل خوضه هذه المباراة المرتقبة أمام شقيقه السعودي، ويكفي الإشارة فقط إلى نجاح أبناء سلطنة عمان في جمع 4 نقاط بعد مرور أول جولتين من مرحلة المجموعات في خليجي 24، على أمل أن يتمكن من حسم تأهله إلى المربع الذهبي من بوابة الأخضر السعودي.

ومن المؤكد أن طموحات المنتخب العماني لا تقتصر على ذلك فحسب، حيث يطمح في التتويج بلقب النسخة الحالية من مسابقة كأس الخليج، وخاصة لكونه يُعتبر حامل لقب النسخة الماضية من خليجي 23 في عام 2017.

وإليكم الآن نتائج آخر 5 مباريات خاضها منتخب السعودية على مستوى جميع المسابقات:

منتخب فلسطين 0/0 منتخب السعودية، تصفيات كأس العالم قطر 2022.

منتخب أوزبكستان 3/2 منتخب السعودية، تصفيات كأس العالم قطر 2022.

منتخب السعودية 0/0 منتخب باراغواي، مباراة ودية دولية.

منتخب السعودية 3/1 منتخب الكويت، كأس الخليج 2019.

منتخب السعودية 0/2 منتخب البحرين، كأس الخليج 2019.

والآن سوف نستعرض لكم نتائج آخر 5 مباريات خاضها منتخب عمان على مستوى جميع المسابقات:

منتخب قطر 1/2 منتخب عمان، تصفيات كأس العالم قطر 2022.

منتخب عمان 1/4 منتخب بنغلادش، تصفيات كأس العالم قطر 2022.

منتخب عمان 0/1 منتخب الهند، تصفيات كأس العالم قطر 2022.

منتخب عمان 0/0 منتخب البحرين، كأس الخليج 2019.

منتخب عمان 1/2 منتخب الكويت، كأس الخليج 2019.

وإليكم الآن نتيجة آخر 6 مواجهات مباشرة جمعت بين السعودية وعمان على مستوى جميع المسابقات:

منتخب عمان 1/1 منتخب السعودية، مباراة ودية دولية، الأحد 1 يوليو 2007.

منتخب عمان 0/0 منتخب السعودية، كأس الخليج، السبت 17 يناير 2009.

منتخب عمان 1/2 منتخب السعودية، مباراة ودية دولية، الأربعاء 12 أغسطس 2009.

منتخب عمان 0/0 منتخب السعودية، تصفيات كأس العالم البرازيل 2014، الجمعة 2 سبتمبر 2011.

منتخب السعودية 0/0 منتخب عمان، تصفيات كأس العالم البرازيل 2014، الخميس 15 نوفمبر 2011.

منتخب السعودية 2/0 منتخب عمان، كأس الخليج، الخميس 28 ديسمبر 2017.

إقرأ أيضاً: موعد مباراة قطر والإمارات في كأس الخليج الإثنين 2/12/2019 والقنوات الناقلة