رسمياً .. الأهلي يُقدم شكوى للكاف بسبب الأخطاء التحكيمية أمام النجم الساحلي

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أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي اليوم الأحد عن تقديمه شكوى رسمية إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وذلك اعتراضاً منه على الأخطاء التحكيمية الفادحة التي شهدتها مباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي، ضمن مباريات الجولة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020 م.

وفاز فريق النجم الساحلي في هذه المباراة بهدف وحيد مقابل لا شيء على ملعب رادس، إلا أن ذلك الفوز جاء بعد ظلم واضح تعرض له المارد الأحمر خلال اللقاء، من خلال طرد المدافع أيمن أشرف في الشوط الأول من عمر المباراة، إضافة إلى العديد من الأخطاء الأخرى على مدار اللقاء مع العلم بأنها ليست المرة الأولى التي يُعاني منها الأهلي من هذه الأخطاء.

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وإليكم الآن نص البيان الذي أصدره النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر:

لجأ النادي الأهلي كعادته للطرق الشرعية للحصول على حقوقه، وتقدم اليوم بشكوى رسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ضد الأخطاء التحكيمية الواضحة وغير المقبولة التي تشهدها مسابقات الكاف.

خاصة ما جرى من الحكم البوتسواني جوشوا بوندو الذي أدار مباراة الأهلي والنجم الساحلي أمس الأول بملعب رادس، وارتكب الحكم العديد من الأخطاء التي أثرت في نتيجة المباراة بشكل مباشر عندما قام بطرد أيمن أشرف مدافع الأهلي بعد مرور 12 دقيقة فقط من بداية المباراة.

وهو لم يكن يستحق الطرد وفقاً لنصوص القانون، كما تجاهل عدم احتساب ركلة جزاء صحيحة للأهلي عندما لمست الكرة ذراع أحد مدافعي النجم الساحلي داخل منطقة جزاء فريقه، وأهدر الحكم الكثير من الوقت القانوني للمباراة بسبب تعمد عدم احتساب وقت إضافي بديل لما تم استهلاكه في استبدالات الفريقين وإصابة العديد من اللاعبين.

وتوقف المباراة للمشادات التي حدثت بين الحين والآخر، ولم يوفر الحكم البوتسواني الحماية القانونية للاعبي الأهلي داخل الملعب والجهاز الفني والإداري خارج الملعب، وتجاوز عن أخطاء ارتكبها لاعبي المنافس في أماكن مؤثرة من ملعب المباراة.

وجاء في شكوى الأهلي أن الضرر يقع على الجميع، وأن الاتحاد الإفريقي يبذل الكثير من الجهد لتطوير اللعبة، لكن هذه الجهود تذهب أدراج الرياح أمام الأخطاء التحكيمية غير المقبولة، والتي تُهدر حقوق مشروعة للأندية وتوجه بطولات على نحو تضيع معه كل قواعد العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة.

ولفت الأهلي النظر في شكواه للكاف إلى خطورة استمرار الأخطاء التحكيمية، واسناد مباريات لحكام بعينها، وعدم وضوح الرؤية بالنسبة لطريقة تعيين الحكام للمباريات.

وشدد الأهلي على أن مسلسل الأخطاء التحكيمية تكرر كثيراً معه لاسيما في الفترة الأخيرة، خاصة في المباراة النهائية موسم 2016 / 2017، وهو ما يُهدر الكثير من الجهد والمال على الأهلي وكل الأندية المشاركة في البطولة القارية التي تنفق الملايين وتضيع حقوقها بسبب هذه الأخطاء التحكيمية.

وفي ختام شكواه أكد الأهلي على ثقته في عدالة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ورغبته في إصلاح منظومة التحكيم لحفظ حقوق كل الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية.

وحدد الأهلي أربع طلبات من الكاف، أولها ضرورة تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد في مختلف مراحل البطولات الأفريقية بداية من الموسم الحالي، خاصة وأن هذه التقنية أصبحت أحد بنود قانون اللعبة ولا يُمكن تجاهلها.

ثانياً عدم تكرار تعيين نفس الحكام لذات الفرق في نفس البطولة، ثالثاً ضرورة تعيين حكام النخبة أصحاب الخبرات التحكيمية في القارة لإدارة المباريات ذات الحساسية بين الفرق المصنفة على المستوى الأفريقي.

أما الطلب الرابع للأهلي تمثل في ضرورة التأكيد على اللجنة المكلفة باختيار الحكام لإدارة المباريات بالالتزام بالحيادية والشفافية، خاصة وأن الأخطاء ذاتها تتكرر مع كل أزمة دون مبرر واضح، وأكد الأهلي على دعمه الكامل للخطوات الإيجابية التي يتخذها الكاف من أجل الارتقاء بكرة القدم الأفريقية ومن بينها منظومة التحكيم.

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