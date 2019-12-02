مواعيد مباريات اليوم الإثنين 2/12/2019 .. السعودية وعمان وقطر ضد الإمارات

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يستعد عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم اليوم الاثنين الموافق 2 ديسمبر 2019 لمتابعة العديد من المباريات المثيرة والمهمة على مستوى مختلف المسابقات العالمية، لذا سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات اليوم الاثنين 2/12/2019 والقنوات الناقلة لهذه المباريات.

وتُقام اليوم الإثنين بعض المباريات في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وتحديداً في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز إضافة إلى مسابقة الدوري الإيطالي، كما تُقام أيضاً جميع مباريات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في مسابقة كأس الخليج.

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وإليكم الآن مواعيد مباريات اليوم الإثنين 2/12/2019 والقنوات الناقلة، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

منتخب قطر / منتخب الامارات، كأس الخليج، الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD المجانية، قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، المعلق عصام الشوالي، قناة الكأس الرياضية HD1 المجانية، المعلق أحمد الطيب، الساعة الرابعة والنصف عصراً.

منتخب العراق / منتخب اليمن، كأس الخليج، الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD المجانية، قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، المعلق يوسف سيف، قناة الكأس الرياضية HD2 المجانية، قناة العراقية الرياضية المجانية، المعلق علي لفته، الساعة الرابعة والنصف عصراً.

منتخب السعودية / منتخب عمان، كأس الخليج، الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD المجانية، قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، المعلق حفيظ دراجي، قناة الكأس الرياضية HD1 المجانية، المعلق خليل البلوشي، قناة عمان الرياضية المجانية، المعلق أحمد الكعبي، الساعة السابعة مساءً.

منتخب الكويت / منتخب البحرين، كأس الخليج، الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD المجانية، قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، المعلق حسن العيدروس، قناة الكأس الرياضية HD2 المجانية، المعلق محمد السعدي، قناة الكويت الرياضية المجانية، المعلق طارق الملا، الساعة السابعة مساءً.

كالياري / سامبدوريا، الدوري الإيطالي، الجولة الرابعة عشر، قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، المعلق عامر الخوذيري، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

ماينز / آينتراخت فرانكفورت، الدوري الألماني، الجولة الثالثة عشر، قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، المعلق محمد فوزي، الساعة التاسعة والنصف مساءً.

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