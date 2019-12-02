تشكيل قطر والإمارات المتوقع في مباراة اليوم بكأس الخليج

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يشهد ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة عصر اليوم الإثنين الموافق 2 ديسمبر 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يلتقي منتخب قطر مع نظيره منتخب الإمارات، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس الخليج 2019 م.

تنطلق مباراة قطر والإمارات تحديداً في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.

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وستكون مباراة قطر والإمارات منقولة بشكل حصري عبر قناة الكأس الرياضية HD1 المجانية، فيما سيكون المعلق المصري أحمد الطيب هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة قطر والإمارات منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناتي بي إن سبورت HD المجانية وبي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة عبر القناتين معاً.

وإليكم الآن تشكيل منتخب قطر المتوقع في مباراة اليوم أمام نظيره منتخب الإمارات:

حراسة المرمى: سعد الشيب.

خط الدفاع: رو رو / خوخي بوعلام / طارق سلمان / عبد الكريم حسن.

خط الوسط: سالم الهاجري / عبدالعزيز حاتم / إسماعيل محمد / حسن الهيدوس / أكرم عفيف.

خط الهجوم: المعز علي.

المدير الفني: الإسباني فيليكس سانشيز.

والآن سوف نستعرض لكم تشكيل منتخب الإمارات المتوقع في مباراة اليوم أمام نظيره منتخب قطر:

حراسة المرمى: محمد الشامسي.

خط الدفاع: محمد برغش / خليفة الحمادي / محمد مرزوق / الحسن صالح.

خط الوسط: طارق أحمد / عبد الله رمضان / بندر أحمد / أحمد بارمان.

خط الهجوم: أحمد خليل / علي مبخوت.

المدير الفني: الهولندي بيرت فان مارفيك.

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