تشكيل السعودية وعمان المتوقع في مباراة الليلة بكأس الخليج

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يشهد ملعب عبد الله بن ناصر بن خليفة في العاصمة القطرية الدوحة مساء اليوم الإثنين الموافق 2 ديسمبر 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يلتقي منتخب السعودية مع نظيره منتخب عمان، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس الخليج 2019 م.

تنطلق مباراة السعودية وعمان تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وستكون مباراة السعودية وعمان منقولة بشكل حصري عبر قناة الكأس الرياضية HD1 المجانية، فيما سيكون المعلق العماني خليل البلوشي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة السعودية وعمان منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناتي بي إن سبورت HD المجانية وبي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل منتخب السعودية المتوقع في مباراة الليلة أمام نظيره منتخب عمان:

حراسة المرمى: فواز القرني.

خط الدفاع: سلطان الغنام / محمد الخبراني / حسان تمبكتي / ياسر الشهراني.

خط الوسط: عبدالله عطيف / سلمان الفرج / محمد كانو / نواف العابد / سالم الدوسري.

خط الهجوم: عبد الله الحمدان.

المدير الفني: الفرنسي هيرفي رينارد.

والآن سوف نستعرض لكم تشكيل منتخب عمان المتوقع في مباراة الليلة أمام نظيره منتخب السعودية:

حراسة المرمى: الرشيدي.

خط الدفاع: سهيل / المخيني / المسلمي / البوسعيدي.

خط الوسط: أحمد المحيجري / حارب السعدي / الخالدي / المنذر العلوي.

خط الهجوم: المقبالي / محمد الغساني.

المدير الفني: الهولندي إروين كومان.

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