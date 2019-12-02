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شهد مطلع الأسبوع الحالي إقامة جميع مباريات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 م، حيث عرفت ابتعاد فريق ليفربول أكثر في صدارة الترتيب مستغلاً تعثر جديد لحامل اللقب فريق مانشستر سيتي.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 بعد نهاية الجولة الرابعة عشر، ولكن قبل ذلك سوف نستعرض لكم أولاً جميع نتائج مباريات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الحالي.

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وإليكم الآن أولاً نتائج مباريات الجولة الرابعة عشر في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 م:

نيوكاسل يونايتد 2/2 مانشستر سيتي.

ليفربول 1/2 برايتون أند هوف ألبيون.

بيرنلي 2/0 كريستال بالاس.

تشيلسي 1/0 وست هام يونايتد.

توتنهام هوتسبير 2/3 بورنموث.

ساوثهامبتون 1/2 واتفورد.

نورويتش سيتي 2/2 أرسنال.

ولفرهامبتون 1/1 شيفيلد يونايتد.

ليستر سيتي 1/2 إيفرتون.

مانشستر يونايتد 2/2 أستون فيلا.

والآن سوف نستعرض لكم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 بعد نهاية الجولة الرابعة عشر:

ليفربول، 40 نقطة. ليستر سيتي، 32 نقطة. مانشستر سيتي، 29 نقطة. تشيلسي، 26 نقطة. توتنهام هوتسبير، 20 نقطة. ولفرهامبتون، 20 نقطة. شيفيلد يونايتد، 19 نقطة. أرسنال، 19 نقطة. مانشستر يونايتد، 18 نقطة. بيرنلي، 18 نقطة. كريستال بالاس، 18 نقطة. بورنموث، 16 نقطة. وست هام يونايتد، 16 نقطة. نيوكاسل يونايتد، 16 نقطة. أستون فيلا، 15 نقطة. برايتون أند هوف ألبيون، 15 نقطة. إيفرتون، 14 نقطة. ساوثهامبتون، 12 نقطة. نورويتش سيتي، 11 نقطة. واتفورد، 8 نقاط.

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