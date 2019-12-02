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شهد مطلع الأسبوع الحالي إقامة جميع مباريات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020 م، والتي لم تعرف تغييراً كبيراً على مستوى صدارة الترتيب التي لازالت مشتعلة للغاية بين الغريمين برشلونة وريال مدريد.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال ترتيب الدوري الإسباني 2019 / 2020 بعد نهاية مباريات الجولة الخامسة عشر، ولكن قبل ذلك سوف نستعرض لكم أولاً جميع نتائج مباريات هذه الجولة الخامسة عشر من مسابقة الليغا الإسبانية.

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وإليكم الآن أولاً نتائج مباريات الجولة الخامسة عشر في مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020 م:

سيلتا فيغو 0/0 بلد الوليد.

ديبورتيفو ألافيس 2/1 ريال مدريد.

ريال سوسيداد 1/4 إيبار.

ريال مايوركا 2/1 ريال بيتيس.

فالنسيا 1/2 فياريال.

إشبيلية 0/1 ليغانيس.

أتلتيك بيِلباو 0/2 غرناطة.

إسبانيول 4/2 أوساسونا.

خيتافي 0/4 ليفانتي.

أتلتيكو مدريد 1/0 برشلونة.

والآن سوف نستعرض لكم ترتيب الدوري الإسباني 2019 / 2020 بعد نهاية مباريات الجولة الخامسة عشر:

برشلونة، 31 نقطة. ريال مدريد، 31 نقطة. إشبيلية، 30 نقطة. ريال سوسيداد، 26 نقطة. أتلتيك بيلباو، 26 نقطة. أتلتيكو مدريد، 25 نقطة. خيتافي، 24 نقطة. فالنسيا، 23 نقطة. أوساسونا، 22 نقطة. غرناطة، 21 نقطة. ليفانتي، 20 نقطة. ريال بيتيس، 19 نقطة. فياريال، 18 نقطة. ديبورتيفو ألافيس، 18 نقطة. بلد الوليد، 18 نقطة. إيبار، 15 نقطة. ريال مايوركا، 14 نقطة. سيلتا فيغو، 13 نقطة. إسبانيول، 9 نقاط. ليغانيس، 6 نقاط.

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