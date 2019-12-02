Advertisements

شهد مطلع الأسبوع الحالي إقامة جميع مباريات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الإيطالي 2019 / 2020 م، حيث عرفت هذه الجولة تطورات مثيرة من خلال نجاح فريق إنتر في خطف صدارة الترتيب مستغلاً تعثر حامل اللقب فريق يوفنتوس.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال ترتيب الدوري الإيطالي 2019 / 2020 بعد نهاية مباريات الجولة الرابعة عشر، ولكن قبل ذلك سوف نستعرض لكم أولاً جميع نتائج هذه الجولة من مسابقة الدوري الإيطالي.

Advertisements

وإليكم الآن أولاً نتائج مباريات الجولة الرابعة عشر في مسابقة الدوري الإيطالي 2019 / 2020 م:

بريشيا 3/0 أتالانتا.

جنوى 1/0 تورينو.

فيورنتينا 1/0 ليتشي.

يوفنتوس 2/2 ساسولو.

لاتسيو 0/3 أودينيزي.

إنتر 1/2 سبال.

بارما 1/0 ميلان.

نابولي 2/1 بولونيا.

هيلاس فيرونا 3/1 روما.

كالياري / سامبدوريا، تُلعب في مساء اليوم الإثنين.

والآن سوف نستعرض لكم ترتيب الدوري الإيطالي 2019 / 2020 بعد نهاية مباريات الجولة الرابعة عشر:

إنتر، 37 نقطة. يوفنتوس، 36 نقطة. لاتسيو، 30 نقطة. روما، 28 نقطة. كالياري، 25 نقطة. أتالانتا، 25 نقطة. نابولي، 20 نقطة. بارما، 18 نقطة. هيلاس فيرونا، 18 نقطة. تورينو، 17 نقطة. ميلان، 17 نقطة. بولونيا، 16 نقطة. فيورنتينا، 16 نقطة. ساسولو، 14 نقطة. ليتشي، 14 نقطة. أودينيزي، 14 نقطة. سامبدوريا، 12 نقطة. جنوى، 10 نقاط. سبال، 9 نقاط. بريشيا، 7 نقاط.

إقرأ أيضاً: ترتيب الدوري الإسباني 2019 / 2020 بعد نهاية مباريات الجولة الخامسة عشر