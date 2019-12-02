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يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم موعد انطلاقة مباريات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 م، والتي من المقرر إقامتها منتصف الأسبوع الحالي بداية من يوم غداً الثلاثاء وحتى مساء يوم الخميس المقبل.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 م، وفي مقدمتها بدون أدنى مباراة ديربي الميرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون، إضافة إلى مباراة القمة بين مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير.

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وإليكم الآن مواعيد مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 م، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

كريستال بالاس / بورنموث، الثلاثاء 3 ديسمبر 2019، ملعب سيلهرست بارك في العاصمة لندن، الساعة التاسعة والنصف مساءً.

بيرنلي / مانشستر سيتي، ملعب تيرف مور، الساعة العاشرة والربع مساءً.

تشيلسي / فريق أستون فيلا، الأربعاء 4 ديسمبر 2019، ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة لندن، الساعة التاسعة والنصف مساءً.

ليستر سيتي / واتفورد، ملعب كينغ باور، الساعة التاسعة والنصف مساءً.

ساوثهامبتون / نورويتش سيتي، ملعب سانت ماري، الساعة التاسعة والنصف مساءً.

ولفرهامبتون / وست هام يونايتد، ملعب مولينيو، الساعة التاسعة والنصف مساءً.

مانشستر يونايتد / توتنهام هوتسبير، ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر، الساعة التاسعة والنصف مساءً.

ليفربول / إيفرتون، ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول، الساعة العاشرة والربع مساءً.

شيفيلد يونايتد / نيوكاسل يونايتد، الخميس 5 ديسمبر 2019، ملعب براموُل لين، الساعة التاسعة والنصف مساءً.

أرسنال / برايتون أند هوف ألبيون، ملعب الإمارات في العاصمة لندن، الساعة العاشرة والربع مساءً.

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