النقاز يُعلن رسمياً فسخ عقده مع الزمالك بسبب مستحقاته المالية

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أعلن النجم التونسي حمدي النقاز بشكل رسمي فسخ عقده الحالي مع نادي الزمالك من طرف واحد، بسبب عدم الحصول على مستحقاته المالية طيلة الأشهر الخمسة الماضية مثله مثل بقية لاعبي القلعة البيضاء.

وأكد حمدي النقاز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الأحد أنه قرر فسخ عقده مع نادي الزمالك، بعدما تغافل مجلس إدارة النادي عن منحه مستحقاته المالية في الأشهر الخمسة الماضية.

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وأشار أيضاً إلى أنه يشكر الجميع داخل نادي الزمالك على تلك الفترة التي قضاها داخل جدران ميت عقبة، مؤكداً أنه كان يتمنى أن يتم حل الأزمة بشكل ودي من خلال قيام مجلس الإدارة بتسوية مستحقاته المتأخرة.

وشدد النقاز على أنه سوف يحصل على حقوقه المادية الآن من خلال القنوات الرسمية، أي عبر وكيل أعماله والمحامي الخاص به من خلال اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وفي ختام حديثه، حرص حمدي النقاز على توجيه الشكر إلى جماهير نادي الزمالك، بعدما قدمت له الدعم بشكل مستمر طيلة فترة تواجده مع الفارس الأبيض.

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