بعد حمدي النقاز .. لاعبوا الزمالك يرفضون التدريب مُطالبين بمستحقاتهم المتأخرة

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يبدو أن الأجواء داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لم تعد صافية على الإطلاق في الساعات الماضية، بسبب عدم حصول اللاعبين على مستحقاتهم المالية طيلة الأشهر الماضية، إضافة إلى هجوم رئيس مجلس إدارة النادي عليهم بقوة عقب الخسارة القاسية على يد فريق مازيمبي الكونغولي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وتعرض فريق الزمالك إلى الخسارة في لقائين على التوالي في ظرف أقل من أسبوع، حيث جاءت الخسارة الأولى على يد فريق إنبي بهدفين مقابل هدف واحد في مسابقة الدوري المصري الممتاز، ثم جاءت الخسارة الثانية على يد فريق مازيمبي بثلاثة أهداف دون مقابل في مسابقة دوري الأبطال.

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ومن جانبه، قام رئيس نادي الزمالك بمهاجمة اللاعبين بشكل عنيف للغاية من خلال مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الإجتماعي يوم أمس الأحد، مما أسفر في الساعات الماضية عن قيام النجم التونسي حمدي النقاز بإعلان فسخ عقده بشكل رسمي من طرف واحد مع اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم للحصول على مستحقاته المتأخرة.

وأوضح مصدر مقرب من نادي الزمالك أن كل لاعبي الفريق الأول سوف يمتنعون عن خوض غمار التدريبات الجماعية اليوم الإثنين، وذلك اعتراضاً منهم على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس النادي في حقهم.

وأشار المصدر أيضاً إلى أن اللاعبين سوف يُطالبون بعقد جلسة عاجلة مع رئيس الزمالك، حتى يتم توضيح لهم أسباب التصريحات المسيئة التي تم توجيهها لهم، إضافة إلى ضرورة التوصل إلى حل عاجل لأزمة المستحقات المالية المتأخرة منذ 4 أشهر.

وشدد على أن كل لاعبي الفريق الأول حصلوا بالفعل على 12,5 % فقط من قيمة مستحقات الموسم الحالي، إلا أن مجلس الإدارة لم يقم بصرف أي مبالغ أخرى للاعبين على مدار الأشهر الأربعة الماضية.

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