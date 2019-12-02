رئيس الزمالك: العجز المالي سبباً رئيسياً وراء إلغاء إطلاق قناة النادي

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كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن السبب الرئيسي وراء قرار مجلس الإدارة المتعلق بإلغاء إطلاق قناة نادي الزمالك، بعد أن كانت جماهير القلعة البيضاء مترقبة بشدة لانطلاقة القناة طيلة الأيام الماضية.

وأكد رئيس الزمالك خلال تصريحات له عبر مقطع فيديو تم نشره على مختلف مواقع التواصل الإجتماعي، أن العجز المالي لنادي الزمالك هو السبب الرئيسي وراء إلغاء إطلاق قناة الزمالك.

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وأشار أيضاً إلى أن إطلاق هذه القناة كان سوف يُكلف خزينة النادي مبلغ 40 مليون جنيه مصري، وهو المبلغ الذي كان سوف يتم خصمه من المستحقات المتأخرة لدى الشركية الراعية التي تُدين للنادي بمبلغ 60 مليون جنيه مصري.

وشدد أيضاً على أن تمرد بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الوقت الحالي بسبب مستحقاتهم المتأخرة، سوف يُجبر مجلس الإدارة على شراء لاعبين في الميركاتو الشتوي القادم لتدعيم صفوف الفارس الأبيض، وهو ما يعني بالتالي حاجة النادي إلى الأموال نظراً لأن مبلغ 20 مليون جنيه لن يكفي لهذه الصفقات.

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