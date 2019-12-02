الكاف يؤكد استحالة إعادة مباراة الأهلي والنجم الساحلي رغم الأخطاء التحكيمية

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أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم استحالة إعادة مباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي ضمن مسابقة دوري أبطال إفريقيا، بالرغم من الشكوى الرسمية التي تقدم بها الأهلي في الساعات الماضية اعتراضاً منه على الأخطاء التحكيمية الفادحة التي شهدتها هذه المواجهة.

وكتب حمادة شادي منسق الرعاية في الاتحاد الإفريقي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك التالي:

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معلومة مؤكدة، شكوى النادي الأهلي سوف يتم التحقيق فيها، وأي مصري شريف يجب أن يقف مع أي نادي مصر تعرض للظلم، وإذا ثبت تورط الحكم أو شخص في الكاف، سيكون العقاب منتهى القسوة، ولكن لن تُعاد المباراة بأي حال من الأحوال، نهاية الكلام.

وكان المارد الأحمر قد تعرض إلى الخسارة على يد مضيفه النجم الساحلي مساء يوم الجمعة الماضي بهدف وحيد دون مقابل على ملعب رادس، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020 م.

وشهد اللقاء العديد من الأخطاء التحكيمية الفادحة ضد الأهلي ولاعبيه، ولعل أبرزها تمثل في قيام الحكم البوتسواني جوشوا بوندو الذي أدار المواجهة بطرد المدافع أيمن أشرف في شوط المباراة الأول دون أن يستحق اللاعب هذه البطاقة الحمراء القاسية.

يُذكر أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب كان قد تقدم بشكوى رسمية يوم أمس الأحد إلى الكاف، من أجل محاولة إيجاد الحلول لأزمة التحكيم الأفريقي الذي ظلم الأهلي في العديد من المناسبات طيلة السنوات الماضية.

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