كهربا يؤكد اقتراب تعاقده مع الأهلي بفيديو مثير للجدل !

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أثار النجم المصري محمود عبد المنعم كهربا لاعب نادي ديسبورتيفو آفيس البرتغالي الجدل بقوة في الساعات الماضية، وذلك بخصوص حقيقة الأنباء المنتشرة مؤخراً حول اقترابه من التعاقد مع النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وقام محمود عبد المنعم كهربا بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام، وفي ذلك المقطع ظهر اللاعب في إحدى صالات “الجيم” مؤدياً لبعض التدريبات البدنية الشاقة تحت إشراف حسين عبدالدايم مدرب أحمال النادي الأهلي سابقاً.

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وكان حسين عبدالدايم يعمل رفقة الجهاز الفني السابق لفريق الأهلي بقيادة المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي، قبل أن يتم إقالة الأخير بسبب سوء النتائج ورحل معه وقتها معظم أعضاء الجهاز الفني.

ويُعتبر ذلك المقطع إشارة واضحة من كهربا لجماهير القلعة الحمراء بشأن اقترابه من الانتقال رسمياً إلى صفوف الفريق الأهلاوي قبل أقل من شهر على موعد الميركاتو الشتوي القادم.

يُذكر أن العديد من وسائل الإعلام المصرية أكدت في أكثر من مناسبة سابقة طيلة الأيام الماضية، أن عقد كهربا مع النادي الأهلي سوف يكون لمدة 4 سنوات ونصف، فيما لم يتم الكشف عن قيمة الراتب السنوي الذي سوف يحصل عليه اللاعب.

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