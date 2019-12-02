موعد مباراة الأهلي وبني سويف في كأس مصر الثلاثاء 3/12/2019 والقنوات الناقلة

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موعد مباراة الأهلي وبني سويف، يستعد فريق الأهلي لملاقاة نظيره فريق بني سويف في مساء يوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر 2019 على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات دور ال32 في إطار مسابقة كأس مصر 2019 / 2020 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة كأس مصر، إضافة إلى عشاق النادي الأهلي وأيضاً عشاق النجم المخضرم حسام عاشور، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي وبني سويف، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبني سويف.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي وبني سويف، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من الأهلي وبني سويف قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في مسابقة كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي وبني سويف

موعد مباراة الأهلي وبني سويف، يستعد فريق الأهلي لملاقاة نظيره فريق بني سويف في مساء يوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر 2019 على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات دور ال32 في إطار مسابقة كأس مصر 2019 / 2020 م.

وتنطلق مباراة الأهلي وبني سويف تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأهلي وبني سويف والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الأهلي وبني سويف، ستكون مباراة الأهلي وبني سويف منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق محمد الكواليني هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الأهلي وبني سويف منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة تايم سبورت HD، بينما سيكون المعلق أيمن الكاشف هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الأهلي وبني سويف

موعد مباراة الأهلي وبني سويف، يدخل فريق الأهلي غمار مباراته القادمة أمام نظيره فريق بني سويف في مسابقة كأس مصر، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل ضمان مقعده في الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة.

وبكل تأكيد يسعى المارد الأحمر لاستغلال هذه المباراة السهلة نسبياً على الورق من أجل مصالحة جماهيره، بعد الخسارة الماضية التي تعرض لها مطلع الأسبوع الحالي خارج أرضه على يد مضيفه فريق النجم الساحلي التونسي بهدف وحيد مقابل لا شيء، حتى وإن كانت هذه الهزيمة قد جاءت بسبب الأخطاء التحكيمية وليس بسبب مستوى الفريق الأهلاوي.

ومن جانبه، سوف يعمل السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي على إراحة معظم عناصره الأساسية خلال هذه المواجهة السهلة أمام فريق بني سويف المتواضع، على أن يتم الفرصة الكاملة للعناصر التي لم تجد لها مكاناً في التشكيلة الأساسية للمارد الأحمر منذ انطلاقة الموسم الحالي.

ويبقى الهدف الرئيسي لفريق الأهلي هو تفادي حدوث أي مفاجآت قد تكون واردة كعادة مسابقات الكؤوس في مختلف أنحاء العالم، وخاصة وأن الفريق الأهلاوي يرغب أن تكون معنوياته في أفضل حال قبل أيام قليلة من لقائه المرتقب القادم أمام ضيفه فريق الهلال السوداني في ثاني جولات دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

على الجانب المقابل، يأمل فريق بني سويف في محاولة تحقيق المفاجأة التي لن يتوقعها أي أحد على الإطلاق في الوسط الرياضي المصري بأكمله، وخاصة وأن الفريق لن يخسر أي شيء في نهاية المطاف، مما سوف يجعله يرمى بكل أوراقه طيلة مجريات اللقاء على أمل تحقيق المعجزة.

وإليكم الآن نتائج الأهلي في آخر 5 مباريات خاضها على مستوى جميع المسابقات:

الأهلي 0/4 فريق كانو سبورت من غينيا الاستوائية، دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي 0/4 الإنتاج الحربي، الدوري المصري الممتاز.

أسوان 5/1 الأهلي، الدوري المصري الممتاز.

الجونة 4/0 الأهلي، الدوري المصري الممتاز.

النجم الساحلي التونسي 0/1 الأهلي، دوري أبطال إفريقيا.

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