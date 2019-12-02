مصادر تؤكد غياب محمد صلاح عن حفل الكرة الذهبية الليلة بباريس

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كشفت مصادر صحفية إنجليزية عن احتمالية غياب النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي عن مراسم حفل مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية مساء اليوم في العاصمة باريس، بعدما تأكد من خروجه من المراكز الثلاثة الأولى للمرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية 2019.

وأكدت المصادر أن محمد صلاح فضل البقاء في مدينة ليفربول، من أجل مواصلة العمل مع زملائه في التدريبات، إضافة إلى عدم إجهاد نفسه في السفر إلى العاصمة الفرنسية باريس قبل يوم واحد فقط من مباراة الفريق القادمة أمام ضيفه فريق إيفرتون في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وأشارت إلى أن فخر العرب محمد صلاح لن يكون الفائز بجائزة الكرة الذهبية العام الحالي 2019، نظراً إلى ذهاب كل الترشيحات تجاه الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني في ظل العطاء الغزير الذي قدمه طيلة العام الحالي.

وشددت أيضاً على أن صاحب المركز الثاني في ترتيب هذه الجائزة سيكون النجم الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول بنسبة كبيرة، بعد المستوى المبهر الذي قدمه على المستوى الفردي في الأشهر الماضية.

وأوضحت أن الفرعون المصري محمد صلاح ربما قد يحتل المركز الثالث في لائحة المرشحين أو بنسبة كبيرة سوف يتراجع إلى إحدى المراكز المتأخرة في الترتيب، وخاصة بعد الإصابة التي عانى منها في الأشهر الماضية، مما كان لها تأثيراً سلبياً للغاية على مستواه الفني وحتى معدل تسجيله للأهداف.

يُذكر أن مراسم حفل الكرة الذهبية سوف يُقام في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة الليلة في العاصمة الفرنسية باريس، على أن يتم الكشف عن هوية الفائز بالجائزة مع نهاية الحفل، فيما سوف يتم نقل مراسم الحفل كاملة عبر قناة بي إن سبورتس الإخبارية المجانية على القمر الصناعي نايل سات.

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