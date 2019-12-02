فحص طبي اليوم لصالح جمعة لحسم موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية

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أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي أن النجم صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي سوف يخضع اليوم الإثنين إلى فحص طبي تحت إشراف الدكتور خالد محمود طبيب النادي، من أجل تحديد موقفه من المشاركة من جديد في التدريبات الجماعية رفقة زملائه.

وأكد المصدر أن الحالة الصحية لصالح جمعة قد تحسنت بشكل واضح على مدار الأيام الماضية، بعدما كان قد اشتكى من بعض الألم على مستوى العضلة الضامة، مما جعله يبتعد عن تدريبات المارد الأحمر في الآونة الأخيرة.

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وأشار أيضاً إلى أن اللاعب قام بتنفيذ البرنامج التأهيلي الذي حُدد له على أكمل وجه، مما جعله قريباً للغاية من العودة مرة أخرى إلى الملاعب، وخاصة في ظل حاجة الفريق الأهلاوي لكافة لاعبيه بسبب كثرة المباريات الفترة القادمة سواء محلياً أو حتى قارياً.

يُذكر أن الأهلي سوف يلتقي مساء يوم غداً الثلاثاء مع نظيره فريق بني سويف على ملعب القاهرة الدولي، وذلك ضمن مباريات دور ال32 في إطار مسابقة كأس مصر 2019 / 2020 م.

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