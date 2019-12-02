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شهد يوم أمس الأحد إقامة جميع مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي 2019 / 2020 م، حيث حققت الأندية العربية نتائج أكثر من رائعة للغاية قطعت بها أولى الخطوات من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال ترتيب مجموعات كأس الاتحاد الإفريقي 2019 / 2020 بعد نهاية الجولة الأولى، ولكن قبل ذلك سوف نستعرض لكم أولاً جميع نتائج هذه الجولة الأولى من دور المجموعات في مسابقة الكونفدرالية.

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وإليكم الآن أولاً نتائج مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي 2019 / 2020 م:

النصر الليبي 1/1 دجوليبا المالي.

رينجرز النيجيري 3/1 بيراميدز.

موتيما بيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية 1/1 زاناكو الزامبي.

نهضة بركان المغربي 0/3 ادجوبيِ من بنين.

سان بيدرو الإيفواري 0/0 بارادو الجزائري.

بيدفيست الجنوب أفريقي 0/0 حوريا كوناكري الغيني.

نواذيبو الموريتاني 3/2 المصري البورسعيدي.

حسنية أكادير المغربي 0/2 إنيمبا النيجيري.

والآن سوف نستعرض لكم ترتيب مجموعات كأس الاتحاد الإفريقي 2019 / 2020 بعد نهاية الجولة الأولى:

بيراميدز، 3 نقاط / المصري البورسعيدي، 3 نقاط / نواذيبو، ليس لديه أي نقطة في رصيده / رينجرز، ليس لديه أي نقطة في رصيده. نهضة بركان، 3 نقاط / زاناكو، نقطة واحدة فقط / موتيما بيمبي، نقطة واحدة فقط / ادجوبيِ، ليس لديه أي نقطة في رصيده. دجوليبا، نقطة واحدة فقط / النصر، نقطة واحدة فقط / حوريا كوناكري، نقطة واحدة فقط / بيدفيست، نقطة واحدة فقط. حسنية أكادير، 3 نقاط / بارادو، نقطة واحدة فقط / سان بيدرو، نقطة واحدة فقط / إنيمبا، ليس لديه أي نقطة في رصيده.

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