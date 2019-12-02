كلوب يُفكر جدياً في استبعاد محمد صلاح من مباراة الديربي أمام إيفرتون

Advertisements

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي يُفكر جدياً في إراحة النجم المصري محمد صلاح، وذلك خلال لقاء الديربي في المباراة القادمة أمام فريق إيفرتون في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكدت صحيفة “ليفربول إيكو” الإنجليزية أن يورجن كلوب لا يزال لم يستقر بعد على ملامح التشكيل الأساسي لفريقه في المباراة المقبلة أمام إيفرتون، إلا أنه سوف يُحافظ بنسبة كبيرة على جميع الأسماء التي شاركت بصفة أساسية طيلة الأسابيع الماضية.

Advertisements

وأشارت إلى أن العنصر الوحيد الذي قد لا يبدأ اللقاء بنسبة كبيرة، هو فخر العرب محمد صلاح بسبب استمرار معاناته من الإصابة على مستوى الكاحل الأيسر، والتي جعلته يظهر بمستوى باهت للغاية في المباراة الماضية أمام فريق برايتون أند هوف ألبيون.

وشددت أيضاً على أن كلوب يعرف جيداً مدى صعوبة مباراة ديربي الميرسيسايد، وخاصة في ظل الالتحامات البدنية القوية التي تشهدها دائماً هذه المواجهة، مما قد يجعل الفرعون المصري محمد صلاح معرضاً للإصابة إن شارك بصفة أساسية في اللقاء.

وأوضحت أن صلاح لن يتم استبعاده نهائياً من قائمة فريق الريدز في المباراة القادمة، نظراً لإمكانية اعتماد يورجن كلوب عليه كبديل في الشوط الثاني إن تأزم وضع فريقه بحسب مجريات اللقاء.

إقرأ أيضاً: ترتيب مجموعات كأس الاتحاد الإفريقي 2019 / 2020 بعد نهاية الجولة الأولى