فايلر يدرس فكرة ضم البلايلي وكينو لصفوف الأهلي يناير المقبل

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أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد بدأ بالفعل في دراسة فكرة التعاقد مع النجم البرازيلي كينو، إضافة إلى النجم الجزائري يوسف البلايلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد المصدر أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قام بعرض الثنائي على المدرب السويسري، من أجل تدعيم صفوف المارد الأحمر في الميركاتو الشتوي القادم للمنافسة على جميع الألقاب الممكنة الموسم الحالي وفي مقدمتها لقب دوري أبطال إفريقيا.

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وأشار أيضاً إلى أن رينيه فايلر طلب مهلة لدراسة الأمر بشكل جيد، قبل أن يُعطي قراره النهائي لمجلس الإدارة في الأيام القادمة، وخاصة في ظل رغبته في عدم وجود ازدحام لديه على مقاعد البدلاء، مما قد يخلق له المشاكل مع مرور الأسابيع إن ابتعد أي نجم عن المشاركة بصفة أساسية في المباريات.

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