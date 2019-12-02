تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة بني سويف

Advertisements

في إطار استعداد النادي الأهلي لمنافسات كأس مصر، أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق لمواجهة بني سويف المقرر لها غدا الثلاثاء.

وسيدخل الفريق الأحمر قبل اللقاء الذي يقع ضمن منافسات دور الـ32 لمسابقة كأس مصر (2019-2020)، معسكرًا الليلة للمبيت بأحد الفنادق استعدادا لمواجهة بني سويف على ملعب ستاد القاهرة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

Advertisements

ولم تشهد القائمة وجود عدد كبير من اللاعبين الأساسيين، واستدعى المدرب السويسري رينيه فايلر، وجوه جديدة مثل الشاب عمار حمدي وحسين السيد، في ظل غياب صالح جمعة بسبب الإصابة.

وتكونت قائمة فريق النادي الأهلي من 18 لاعبا كالتالي:

في حراسة المرمى: شريف إكرامي، علي لطفي.

الدفاع: أحمد فتحي، أيمن أشرف، سعد سمر، ياسر إبراهيم، محمود وحيد، حسين السيد.

الوسط: حسام عاشور، أليو ديانج.

خط الهجوم: وليد سليمان، حسين الشحات، جيرالدو دا كوستا، عمار حمدي، أحمد الشيخ.

الهجوم: وليد أزارو وصلاح محسن، مروان محسن.

وكان الأهلي قد خسر مباراته الافتتاحية في دوري أبطال أفريقيا في تونس أمام النجم الساحلي (1-0) ومن المقرر أن يستضيف الهلال السوداني يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية.