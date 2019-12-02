مشادات واتهامات.. رئيس الزمالك يحبس اللاعبين داخل النادي

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أزمة كبيرة اندلعت داخل أسوار القلعة البيضاء، حيث دخل لاعبو الزمالك في مشادة كلامية قوية مع رئيس النادي مرتضى منصور، في مكتبه بعد استدعائهم من أجل الحديث عن أزمة المستحقات ورفضهم خوض المران.

ودخل رئيس نادي الزمالك في مشادة قوية مع اللاعبين وبصوت مرتفع، وهو ما دعاهم لارتفاع أصواتهم، والاشتباك باللفظ الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأزمات، وعلى الفور قام رئيس الزمالك واستدعى الأمن من أجل إنهاء الأمر، رافضا جميع الاتهامات التي طالته من قبل اللاعبين، ووصف اللاعيبة خلال الفترة الماضية بالتمردين بعد مطالباتهم بالحصول على المستحقات المتأخرة أولا قبل مطالبتهم ببذل الجهد، حسبما أكد مصدر داخل “الزمالك”.

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وأعطى رئيس النادى الأبيض الأمن تعليمات صارمة بغلق كل بوابات النادى حتى لا يخرج أى لاعب.

في المقابل عبر اللاعبون عن غضبهم مما يحدث وعدم حصولهم على مستحقاتهم، مشيرين إلى أنهم انتظروا كثيرا من أجل سداد المستحقات واستمر ذلك الوضع كثيرا وتعد الأربعة أشهر ولكن الآن لا بد من حصولهم على حقوقهم.