فان دايك يسخر من كرستيانو رونالدو في حفل جوائز الأفضل في العالم

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سخر فيرجيل فان دايك، مدافع نادي ليفربول الإنجليزي، من مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي الحالي وريال مدريد السابق كريستيانو رونالدو، في إطار المنافسات على جائزة الكرة الذهبية “البالون دور” والتي تمنح لأفضل لاعب في العالم.

ويتواجد اللاعبان ضمن قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية، المقدمة من جانب مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية.

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فان دايك: هل كان كرستيانو رونالدو فعلاً منافس على الكرة الذهبية؟

وفي تصريحات عبر ” RTL7″ خلال تواجده بحفل الذهبية، تحدث فان دايك، أنه سعيد بالتواجد في هذا الحفل. وشرف عظيم له التواجد بين هؤلاء اللاعبين، مما يمنحه الحافز والاستمرارية، وعندما وجه إليه المذيع سؤالاً قائلاً: “عدم وجود رونالدو اليوم يعني أنك تخلصت من أحد المنافسين؟”.

ليرد مدافع نادي ليفربول : “هل كان فعلاً منافس؟”.

ومن المقرر أن ينطلق مساء اليوم الاثنين الموافق الثاني من شهر ديسمبر الجاري حفل جائزة الكرة الذهبية هذا العام 2019، لاختيار أفضل لاعب في العالم، في العاصمة الفرنسية باريس، وسيشهد الحفل مراسم تسليم الكرة الذهبية لأفضل لاعب، ولاعبة في العالم، وجائزة “ليف ياشين” لأفضل حارس مرمى في العالم.