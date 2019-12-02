صلاح ومحرز يمثلان العرب بقائمة الـ 10 الأوائل لجائزة الكرة الذهبية

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تواجد اللاعب المصري الدولي ولاعب نادي ليفربول البريطاني محمد صلاح، واللاعب الجزائري رياض محرز ضمن قائمة أفضل عشر لاعبين في العالم تبعاً للترتيب الذي تم وضعه من قبل “المجلة الفرنسية فرانس فوتبول”، والمقدمة للجائزة بعد أن أعلنت المجلة خلال وقت سابق عن ترتيب 20 لاعباً من اللاعبين الثلاثين المتنافسين على لقب الكرة الذهبية بشكل تنازلي.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن حفل الكرة الذهبية لعام 2019، سوف يقام في باريس العاصمة الفرنسية لاختيار أفضل لاعب بالعالم، ومن المتعين أن يتم الإعلان عن ترتيب الـ 10 الأوائل ضمن فعاليات حفل الكرة الذهبية، إذ تضم القائمة الدولي المصري ونجم نادي ليفربول البريطاني محمد صلاح.

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تضمنت قائمة الـ 10 الأوائل بسباق الكرة الذهبية دون ترتيب أسماء اللاعبين التاليين:

أليسون بيكر. روبرت ليفاندوفيسكي. رياض محرز. ساديو مانى. كيليان مبابى. ليونيل ميسي. كريستيانو رونالدو. محمد صلاح. فيرجيل فان دايك. بيرناردو سيلفا.

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