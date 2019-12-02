تعرف على ترتيب محمد صلاح في جوائز الكرة الذهبية

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استطاع لاعب منتخب مصر الدولي وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، أن يحصل على المركز الخامس لأفضل لاعبي العالم.

وأعلنت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية المسؤولة عن توزيع جوائز الكرة الذهبية حصد الفرعون المصري للترتيب الخامس.

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وكان محمد صلاح قد حل سادسًا فى ترتيب الكرة الذهبية العام الماضي لأفضل لاعبي العالم في العام الذي حصدها مودريتش لاعب ريال مدريد.

و تم اختيار اللاعب الأفضل عبر التصويت الذى تم بمشاركة مجموعة من الصحفيين من مختلف أنحاء العالم، ‪، حيث يختار كل صحفى أفضل 5 لاعبين من قائمة الـ30 المرشحين من وجهة نظره ويحصل الأول على 6 نقاط، ثم باقى اللاعبين 4 نقاط، 3 نقاط، نقطتين ونقطة على الترتيب‪.