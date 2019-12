بعد حصده المركز الخامس.. فرانس فوتبول تعرض مهارات محمد صلاح

بعدما حصد المركز الخامس لأفضل لاعبي العالم، استعرضت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية المسئولة عن توزيع جوائز الكرة الذهبية، لأفضل لاعبي العالم، مهارات وأهداف النجم المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح في عام 2019.

ومعايير اختيار اللاعب الأفضل حسبما كشفت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، تكون عبر التصويت الذى تم بمشاركة مجموعة من الصحفيين من مختلف أنحاء العالم‪.

وضمن قائمة الـ30 المرشحين، يختار مجموعة الصحفيين أفضل 5 لاعبين من وجهة نظره ويحصل الأول على 6 نقاط، ثم باقى اللاعبين 4 نقاط، 3 نقاط، نقطتين ونقطة على الترتيب‪.

وفى حال تساوى لاعبين فى عدد النقاط، يفوز اللاعب الذى تفوق فى عدد مرات الحصول على المركز الأول بالتصويت، وفى حالة استمرار التساوى يتم اللجوء لعدد مرات الحصول على المركز الثانى ثم الثالث والرابع والخامس على الترتيب، وإذا استمر التساوي، يتم إجراء تصويت جديد بين اللاعبين المتساويين.

Ranked at the 5th place of the 2019 #ballondor ⤵️@MoSalah 🇪🇬@LFC pic.twitter.com/rLm6oYlucX

— #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019