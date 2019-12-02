للمرة السادسة في مسيرته.. “ميسي” يفوز بجائزة الكرة الذهبية “بالون دور 2019”

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نجح اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة في الفوز بجائزة الكرة الذهبية “بالون دور 2019” التي تقوم بتقديمها مجلة فرانس فوتبول، جاء ذلك خلال الحفل المقام اليوم، الاثنين في العاصمة الفرنسية باريس.

واستطاع اللاعب الدولي الذي قدم عامًا رائعًا مع فريقه برشلونة ومنتخب التانجو، أن يتفوق على الثلاثي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، واللاعب الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول والسنغالي لاعب الريدز ساديو ماني.

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حيث جاء فان دايك في المركز الثاني، وفي المركز الثالث رونالدو، وساديو ماني في المركز الرابع.

وتعد هذه هي المرة السادسة التي يفوز فيها ميسي بجائزة الكرة الذهبية خلال تاريخه الكروي، حيث نجح في التتويج بالجائزة من قبل خلال أعوام2009 ، 2010، 2011، 2012، 2015، وكانت جميعها مع فريق برشلونة.

وكان من ضمن قائمة أفضل 10 لاعبين في العالم لعام 2019، والذي قاموا بالترشح للفوز بالكرة الذهبية كلًا من: لاعب منتخب مصر محمد صلاح في المركز الخامس، وفي المركز السادس كيليان مبابي.

أما المركز السابع الحارس أيسون بيكر، وروبرت ليفاندوفسكي في المركز الثامن، وفي المركز التاسع برناردو سيلفا وفي المركز العاشر الجزائري رياض محرز.