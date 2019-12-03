تشكيل الأهلي المتوقع الليلة أمام بني سويف في كأس مصر

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يشهد ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر 2019 مباراة مثيرة، وذلك حينما يلتقي فريق الأهلي مع نظيره فريق بني سويف، ضمن مباريات دور ال32 في إطار مسابقة كأس مصر 2019 / 2020 م.

تنطلق مباراة الأهلي وبني سويف تحديداً في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وستكون مباراة الأهلي وبني سويف منقولة بشكل حصري عبر قناة تايم سبورت HD، فيما سيكون المعلق محمد الكواليني هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الأهلي وبني سويف منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، بينما سيكون المعلق أيمن الكاشف هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة الليلة أمام نظيره فريق بني سويف:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / سعد الدين سمير / ياسر إبراهيم / محمود وحيد.

خط الوسط: حسام عاشور / أليو ديانج / جيرالدو / وليد سليمان / حسين الشحات.

خط الهجوم: مروان محسن.

المدير الفني: السويسري رينيه فايلر.

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