الزمالك يُعلن رسمياً التعاقد مع كارتيرون بعد إقالة ميتشو

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أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك بشكل رسمي مساء يوم أمس الإثنين عن تعاقده مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، من أجل تولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد أن تمت إقالة المدرب الصربي ميتشو من منصبه.

وكان رئيس نادي الزمالك قد فسخ عقد ميتشو بالتراضي بين الطرفين بسبب سوء نتائج الفارس الأبيض الأسبوع الماضي، بعدما تعرض إلى خسارة على يد فريق إنبي في مسابقة الدوري المصري الممتاز، ثم خسارة أخرى على يد فريق مازيمبي الكونغولي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

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ونجح مجلس إدارة القلعة البيضاء في التوصل إلى اتفاق سريع مع باتريس كارتيرون، على أن يصل الأخير إلى العاصمة القاهرة اليوم من أجل الاتفاق النهائي على كافة البنود ثم التوقيع رسمياً على العقد الذي سوف يربط بين الطرفين المرحلة القادمة.

ومن المقرر أن يتكون الجهاز المعاون للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون من كلاً من: أمير عبد العزيز / سامي الشيشيني / اليوناني أنطونيو كمدرباً للأحمال.

يُذكر أن كارتيرون سبق له وأن كان مدرباً لفريق الأهلي في فترة سابقة، قبل أن تتم إقالته من منصبه رغم نجاحه في إيصال المارد الأحمر إلى نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا، كما نجح أيضاً في قيادة فريق الرجاء البيضاوي المغربي للتتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي مؤخراً.

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