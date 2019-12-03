مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 3/12/2019 .. الأهلي وبني سويف ومانشستر سيتي ضد بيرنلي

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يترقب عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم اليوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر 2019، من أجل متابعة العديد من المباريات المهمة والمثيرة على مستوى مختلف المسابقات العالمية، وبالتالي سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 3/12/2019 والقنوات الناقلة لهذه المباريات.

وتُقام اليوم الثلاثاء بعض مباريات دور ال32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، إضافة إلى بعض المباريات في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وأيضاً بعض مباريات دور ال32 من مسابقة كأس مصر.

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وإليكم الآن مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 3/12/2019 والقنوات الناقلة، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

الأخدود / أُحد، كأس خادم الحرمين الشريفين، دور ال32، قناة السعودية الرياضية HD1 المجانية، المعلق علي الربيع، الساعة 14:25 ظهراً.

الوحدة / الخليج، كأس خادم الحرمين الشريفين، دور ال32، قناة السعودية الرياضية HD1 المجانية، المعلق خالد المديفر، الساعة الخامسة والربع مساءً.

اف سي مصر / الجونة، كأس مصر، دور ال32، قناة أون سبورت HD1، المعلق محمد الغياتي، قناة تايم سبورت HD، المعلق محمد الشاذلي، الساعة الخامسة مساءً.

الأهلي / بني سويف، كأس مصر، دور ال 32، قناة أون سبورت HD1، المعلق أيمن الكاشف، قناة تايم سبورت HD، المعلق محمد الكواليني.

أنجيه / أولمبيك مارسيليا، الدوري الفرنسي، الجولة السادسة عشر، قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، المعلق نوفل باشي، الساعة الثامنة مساءً.

أولمبيك ليون / ليل، الدوري الفرنسي، الجولة السادسة عشر، قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، المعلق محمد بركات، الساعة 22:05 مساءً.

كريستال بالاس / بورنموث، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة الخامسة عشر، قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، المعلق أحمد عبده، الساعة التاسعة والنصف مساءً.

بيرنلي / مانشستر سيتي، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة الخامسة عشر، قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، المعلق عصام الشوالي، الساعة العاشرة والربع مساءً.

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