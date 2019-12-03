رئيس الزمالك يؤكد نهاية الأزمة مع طارق حامد وتوثيق عقده

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أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك نهاية الأزمة المشتعلة مؤخراً بينه وبين النجم المخضرم طارق حامد، بعد عقد الثنائي اجتماعاً مساء يوم أمس الإثنين في مقر نادي الزمالك.

وأوضح رئيس نادي الزمالك خلال مقطع فيديو تم نشره عبر الموقع الرسمي لنادي الزمالك أنه قد اطمأن على الحالة الصحية لطارق حامد بعدما كان مريضاً في الأيام الماضية، مؤكداً أن عقد اللاعب الجديد مع النادي سوف يتم توثيقه بعد أن أصبح جاهزاً للعودة مرة أخرى إلى صفوف الفريق.

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ومن جانبه، شدد طارق حامد في نفس مقطع الفيديو على أنه كان مُصاباً بالفعل في آخر مباراتين أمام كلاً من إنبي في مسابقة الدوري العام ثم مازيمبي الكونغولي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه تعافى تماماً من هذه الإصابة وبات جاهزاً للمشاركة من جديد في التدريبات الجماعية.

يُذكر أن رئيس الزمالك كان قد اتهم طارق حامد في الأيام القليلة الماضية بالتمارض، بسبب رفض الأخير السفر مع بعثة الفارس الأبيض إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية بداعي المرض، إضافة إلى أدائه السيء خلال هذه المباراة.

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