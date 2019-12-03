موعد مباراة ليفربول وإيفرتون بمشاركة “محمد صلاح” الأربعاء 4/12/2019

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موعد مباراة ليفربول وإيفرتون، يستعد فريق ليفربول لملاقاة ضيفه وجاره فريق إيفرتون في مساء يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2019 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى عشاق نادي ليفربول وأيضاً عشاق النجم المصري محمد صلاح، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ليفربول وإيفرتون، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وإيفرتون.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ليفربول وإيفرتون، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من ليفربول وإيفرتون قبل هذه المباراة المنتظرة بينهما في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون، يستعد فريق ليفربول لملاقاة ضيفه وجاره فريق إيفرتون في مساء يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2019 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 م.

وتنطلق مباراة ليفربول وإيفرتون تحديداً في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر والربع صباحاً من يوم الخميس بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون، ستكون مباراة ليفربول وإيفرتون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ليفربول وإيفرتون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات ليفربول وإيفرتون

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون، يدخل فريق ليفربول غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام ضيفه وجاره فريق إيفرتون في ديربي الميرسيسايد، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة التربع على عرش صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وحيداً دون أي شريك على الإطلاق، حتى يتمكن من قطع خطوة جديدة نحو استعادة اللقب الغائب عنه منذ عام 1990.

وبكل تأكيد باتت معنويات فريق ليفربول في وضعية لا مثيل لها، بعد أن وصل الفارق بينه وبين فريق مانشستر سيتي حامل اللقب إلى 11 نقطة كاملة بعد مرور 14 جولة فقط من عمر مسابقة البريميرليج، وهو الفارق الذي يجعل فريق الريدز مرتاحاً بشكل كبير للغاية في صدارة الترتيب.

ويعلم فريق ليفربول جيداً أن المهمة لا تزال صعبة للغاية من أجل الظفر بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وخاصة في ظل ضغط المباريات الكبير عليه خلال الأسابيع القليلة القادمة، إضافة إلى عامل الإصابات الذي بدأ في مُلاحقة بعض نجوم الفريق في الآونة الأخيرة.

ولا تزال الشكوك تحوم بقوة حول قدرة فخر العرب محمد صلاح في المشاركة في لقاء الديربي هذه المرة، نظراً إلى المستوى المتواضع الذي قدمه اللاعب المصري خلال المباراة الماضية أمام فريق برايتون أند هوف ألبيون، مما جعله وقتها أول لاعب يقوم المدرب الألماني يورجن كلوب بإخراجه من أرض الملعب في الشوط الثاني.

على الجانب المقابل، يبدو فريق إيفرتون في وضعية سيئة للغاية قبل مباراة الديربي، إلا أن ذلك لا يعني إطلاقاً ظهور فريق التوفيز بشكل سيء خلال المواجهة مع الجار ليفربول، حيث من المتوقع أن يُقدم الفريق واحدة من أفضل مبارياته في الموسم الجاري، على أمل الخروج بنتيجة إيجابية في نهاية المطاف من جحيم أنفيلد رود.

وإليكم الآن نتائج فريق ليفربول في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

ليفربول 1/2 جينك البلجيكي، دوري أبطال أوروبا.

ليفربول 1/3 مانشستر سيتي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

كريستال بالاس 2/1 ليفربول، الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول 1/1 نابولي الإيطالي، دوري أبطال أوروبا.

ليفربول 1/2 برايتون أند هوف ألبيون، الدوري الإنجليزي الممتاز.

والآن سوف نستعرض لكم مواعيد مباريات ليفربول ال5 القادمة على مستوى جميع المسابقات، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

بورنموث / فريق ليفربول، السبت 7 ديسمبر 2019، الدوري الإنجليزي الممتاز، الساعة الخامسة مساءً.

سالزبورج النمساوي / ليفربول، الثلاثاء 10 ديسمبر 2019، دوري أبطال أوروبا، الساعة 19:55 مساءً.

ليفربول / واتفورد، السبت 14 ديسمبر 2019، الدوري الإنجليزي الممتاز، الساعة الثانية والنصف ظهراً.

أستون فيلا / ليفربول، الثلاثاء 17 ديسمبر 2019، كأس الرابطة الإنجليزية، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

ليفربول / الفائز من مباراة مونتيري المكسيكي مع السد القطري أو هنجيِن، الأربعاء 18 ديسمبر 2019، كأس العالم للأندية، الساعة السابعة والنصف مساءً.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن نتائج فريق إيفرتون في آخر 5 مباريات خاضها على مستوى جميع المسابقات:

إيفرتون 0/2 واتفورد، كأس الرابطة الإنجليزية.

إيفرتون 1/1 توتنهام هوتسبير، الدوري الإنجليزي الممتاز.

ساوثهامبتون 2/1 إيفرتون، الدوري الإنجليزي الممتاز.

إيفرتون 2/0 نوريتش سيتي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليستر سيتي 1/2 إيفرتون، الدوري الإنجليزي الممتاز.

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