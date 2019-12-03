فرانس فوتبول تؤكد: 7 نقاط فقط جعلت ميسي يُتوج بالكرة الذهبية 2019 !

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أكدت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية أن الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني تمكن من التتويج بجائزة الكرة الذهبية العام الحالي 2019 بفضل 7 نقاط فقط جعلته يتفوق على النجم الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب نادي ليفربول الإنجليزي وصاحب المركز الثاني في الجائزة.

وأوضحت المجلة أن ليونيل ميسي تمكن من حصد 686 صوت من أصوات الصحفيين المعتمدين من كافة أنحاء العالم، فيما حصل فيرجيل فان دايك صاحب المركز الثاني على 679 صوت، أما الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي وصاحب المركز الثالث في اللائحة فقد حصل على 476 صوت.

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يُذكر أن ميسي قد نال مساء يوم أمس الإثنين جائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه، وذلك على هامش الحفل الذي أقامته مجلة فرانس فوتبول في العاصمة الفرنسية باريس.

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