بيكهام ينفي دخول الزمالك في مفاوضات لضمه يناير المقبل

Advertisements

حسم المدافع الشاب أحمد رمضان بيكهام لاعب نادي وادي دجلة كل الجدل القائم بقوة في الآونة الأخيرة، وذلك بخصوص دخول مجلس إدارة نادي الزمالك في مفاوضات رسمية معه من أجل ضمه خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد أحمد رمضان بيكهام خلال تصريحات له لإحدى الصحف المصرية أن كل هذه الأنباء التي ترددت حول ذلك الموضوع، هي مجرد شائعات مغرضة ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق.

Advertisements

وأشار أيضاً إلى أنه لم يتلقى أي عرض رسمي تماماً طيلة الأشهر الماضية سواء من طرف نادي الزمالك أو حتى من أي نادي آخر، مؤكداً أن كامل تركيزه في الوقت الحالي منصب فقط على العمل مع نادي وادي دجلة.

وشدد بيكهام في حديثه على أن اللعب لصالح الأهلي أو الزمالك يُعد شرفاً كبيراً لأي لاعب، نظراً لكونهما الأفضل في كرة القدم المصرية أو حتى الأفريقية، مُفضلاً أن ينتقل إلى الفريق الذي سوف يمنحه فرصة أكبر لخوض المباريات.

وفي ختام تصريحاته، أوضح المدافع الشاب أنه لا يعلم أي شيء عن البند الذي وضعه النادي الأهلي في عقده الحالي مع وادي دجلة لضمان عودته مرة أخرى إلى جدران القلعة الحمراء، مشدداً على أنه في حالة طلب الأهلي رسمياً عودته فإن تواجد ذلك البند سيكون أمراً رائعاً للغاية.

إقرأ أيضاً: فرانس فوتبول تؤكد: 7 نقاط فقط جعلت ميسي يُتوج بالكرة الذهبية 2019 !