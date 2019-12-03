موعد مباراة تشيلسي وأستون فيلا بمشاركة “تريزيجيه” الأربعاء 4/12/2019

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موعد مباراة تشيلسي وأستون فيلا، يستعد فريق تشيلسي لملاقاة ضيفه فريق أستون فيلا في مساء يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2019 على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي تشيلسي، إضافة إلى عشاق نادي أستون فيلا وأيضاً عشاق النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة تشيلسي وأستون فيلا، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وأستون فيلا.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة تشيلسي وأستون فيلا، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من تشيلسي وأستون فيلا قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة تشيلسي وأستون فيلا

موعد مباراة تشيلسي وأستون فيلا، يستعد فريق تشيلسي لملاقاة ضيفه فريق أستون فيلا في مساء يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2019 على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 م.

وتنطلق مباراة تشيلسي وأستون فيلا تحديداً في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة تشيلسي وأستون فيلا والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة تشيلسي وأستون فيلا، ستكون مباراة تشيلسي وأستون فيلا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق القطري يوسف سيف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة تشيلسي وأستون فيلا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD13 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات تشيلسي وأستون فيلا

موعد مباراة تشيلسي وأستون فيلا، يدخل فريق تشيلسي غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام ضيفه فريق أستون فيلا العنيد في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مصالحة جماهيره بعد الخسارة المفاجئة التي تعرض لها في مطلع الأسبوع الحالي على يد ضيفه فريق وست هام يونايتد.

ويعلم فريق تشيلسي جيداً أن التعثر مرة أخرى سوف يجعل مكانه بين الأربعة الكبار مهدداً بنسبة كبيرة، وخاصة في ظل اقتراب عدة أندية منه على مستوى الترتيب وفي مقدمتها جاره فريق توتنهام هوتسبير، إضافة إلى مانشستر يونايتد وأيضاً أرسنال.

ومن المؤكد أن جماهير النادي اللندني راضية تماماً عما قدمه فريقهُا حتى هذه اللحظة من عمر الموسم الحالي مع المدرب الإنجليزي الشاب فرانك لامبارد، وخاصة وأن الفريق لم يتمكن من التعاقد مع أي صفقة على الإطلاق الصيف الماضي بسبب عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ولم يمنع ذلك فريق البلوز من المنافسة على مركز مؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى اقترابه بنسبة كبيرة من التأهل إلى الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة ذاتها ولكن في نسخة الموسم الحالي، مما يجعل موسم فريق تشيلسي ناجحاً بامتياز حتى الآن في انتظار الأشهر القادمة.

على الجانب المقابل، يأمل فريق أستون فيلا في مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية أمام كبار كرة القدم الإنجليزية، بعدما نجح في فرض التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما يوم الأحد الماضي على مضيفه مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد.

ومن جانبه، يتطلع النجم المصري محمود حسن تريزيجيه لتقديم مستوى آخر مميز له مع فريقه مثلما كان الحال في الآونة الأخيرة، على أمل أن يصل في يوم من الأيام إلى نفس درجة النجومية التي يتمتع بها فخر العرب محمد صلاح نجم نادي ليفربول.

وإليكم الآن نتائج فريق تشيلسي في آخر 5 مباريات خاضها على مستوى جميع المسابقات:

تشيلسي 4/4 أياكس أمستردام الهولندي، دوري أبطال أوروبا.

تشيلسي 0/2 كريستال بالاس، الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر سيتي 1/2 تشيلسي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فالنسيا الإسباني 2/2 تشيلسي، دوري أبطال أوروبا.

تشيلسي 1/0 وست هام يونايتد، الدوري الإنجليزي الممتاز.

والآن سوف نستعرض لكم نتائج فريق أستون فيلا في آخر 5 مباريات خاضها على مستوى جميع المسابقات:

أستون فيلا 1/2 ولفرهامبتون، كأس الرابطة الإنجليزية.

أستون فيلا 2/1 ليفربول، الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولفرهامبتون 1/2 فريق أستون فيلا، الدوري الإنجليزي الممتاز.

أستون فيلا 0/2 نيوكاسل يونايتد، الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر يونايتد 2/2 فريق أستون فيلا، الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن مواعيد مباريات أستون فيلا ال4 القادمة على مستوى جميع المسابقات، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

أستون فيلا / ليستر سيتي، الأحد 8 ديسمبر 2019، الدوري الإنجليزي الممتاز، الساعة الرابعة عصراً.

شيفيلد يونايتد / أستون فيلا، السبت 14 ديسمبر 2019، الدوري الإنجليزي الممتاز، الساعة الخامسة مساءً.

أستون فيلا / ليفربول، الثلاثاء 17 ديسمبر 2019، كأس الرابطة الإنجليزية، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

أستون فيلا / ساوثهامبتون، السبت 21 ديسمبر 2019، الدوري الإنجليزي الممتاز، الساعة الخامسة مساءً.

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