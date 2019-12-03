العرب يخذلون محمد صلاح في تصويت جائزة الكرة الذهبية !

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خذل الصحفيون العرب النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، وذلك على هامش قيامهم بالتصويت للفائز بجائزة الكرة الذهبية العام الحالي 2019، والتي نالها الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي مساء يوم أمس الإثنين في العاصمة الفرنسية باريس.

وتُعتبر دولة اليمن هي الدولة العربية الوحيدة بجانب مصر التي وضعت فخر العرب محمد صلاح في المركز الأول في عملية التصويت، علماً بأن صلاح لم يتمكن من حصد سوى 178 نقطة فقط لا غير في الترتيب النهائي للجائزة، ليجد نفسه في المركز الخامس خلف ميسي وفان دايك ثم رونالدو وأخيراً ساديو ماني.

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ولم تقم بعض الدول العربية بالتصويت للفرعون المصري محمد صلاح من الأساس، حيث تمثلت هذه الدول على النحو التالي: الجزائر / الكويت / لبنان / ليبيا / موريتانيا / المغرب، فيما اكتفت بقية الدول العربية الأخرى بالتصويت لمحمد صلاح ولكن دون وضعه في صدارة الترتيب.

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