فايلر يُشرف على مران مستبعدي مباراة بني سويف تحضيراً للهلال السوداني

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حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الإشراف بنفسه على مران المستبعدين من مباراة الليلة أمام فريق بني سويف، والتي تأتي ضمن مباريات دور ال32 في إطار مسابقة كأس مصر.

وقام المدرب السويسري باستبعاد العديد من العناصر الأساسية من قائمة لقاء بني سويف، من أجل منحهم الراحة تحضيراً للمباراة المرتقبة القادمة أمام فريق الهلال السوداني في مسابقة دوري أبطال إفريقيا مساء يوم الجمعة القادم على ملعب السلام.

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وكان المارد الأحمر قد بدأ مشواره في دور المجموعات بخسارة غير متوقعة خارج أرضه على يد مضيفه فريق النجم الساحلي التونسي بهدف وحيد مقابل لا شيء، مما يُحتم عليه حصد النقاط الكاملة من لقائه القادم أمام الهلال.

على صعيد متصل، منح رينيه فايلر النجم رمضان صبحي راحة سلبية من مران المستبعدين اليوم، بسبب الخوف من تعرض اللاعب إلى الإجهاد أو الإصابة في ظل كثرة المباريات التي خاضها مؤخراً سواء مع الفريق الأهلاوي أو خاصة مع المنتخب الوطني المصري الأولمبي.

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