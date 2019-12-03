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يترقب عشاق كرة القدم الخليجية في كل مكان حول العالم موعد انطلاقة مباريات الدور نصف النهائي للنسخة الحالية من مسابقة كأس الخليج 2019 م المقامة في العاصمة القطرية الدوحة، بعدما شهد يوم أمس الإثنين إقامة جميع مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات نصف نهائي كأس الخليج 2019 م، ولكن قبل ذلك سوف نستعرض لكم أولاً نتائج مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في خليجي 24، إضافة إلى ترتيب المنتخبات في الدور الأول من عمر المسابقة.

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وإليكم الآن أولاً نتائج مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في مسابقة كأس الخليج 2019 م:

منتخب قطر 2/4 منتخب الإمارات.

منتخب اليمن 0/0 منتخب العراق.

منتخب عمان 3/1 منتخب السعودية.

منتخب الكويت 4/2 منتخب البحرين.

والآن سوف نستعرض لكم ترتيب المنتخبات بعد نهاية دور المجموعات في مسابقة كأس الخليج 2019 م:

منتخب العراق، 7 نقاط / منتخب قطر، 6 نقاط / منتخب الإمارات، 3 نقاط / منتخب اليمن، نقطة وحيدة فقط لا غير. منتخب السعودية، 6 نقاط / منتخب البحرين، 4 نقاط / منتخب عمان، 4 نقاط / منتخب الكويت، 3 نقاط.

وأخيراً سوف نستعرض لكم مواعيد مباريات نصف نهائي كأس الخليج 2019 م، علماً بأن المباريات بتوقيت القاهرة:

منتخب العراق / منتخب البحرين، الخميس 5 ديسمبر 2019، ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، الساعة الرابعة والنصف عصراً.

منتخب السعودية / منتخب قطر، الخميس 5 ديسمبر 2019، ملعب عبد الله بن ناصر بن خليفة في العاصمة القطرية الدوحة، الساعة السابعة مساءً.

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