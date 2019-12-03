رسمياً .. الأهلي يشكو حكم مباراة النجم الساحلي للفيفا

Advertisements

أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي اليوم الثلاثاء عن تقديم شكوى جديدة بحق الحكم البوتسواني جوشوا بوندو الذي أدار لقاء الأهلي والنجم الساحلي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، ولكن هذه المرة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل حفظ حقوق النادي القانونية.

وكان الأهلي قرر في الأيام الماضية تقديم شكوى رسمية أيضاً إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بعد الأخطاء التحكيمية الفادحة التي ساهمت في خسارة المارد الأحمر أولى مبارياته في دوري الأبطال الموسم الحالي.

Advertisements

وإليكم الآن البيان الذي أصدره النادي الأهلي اليوم الثلاثاء عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر:

قرر مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب التصعيد للجهات الدولية للحفاظ على حقوق النادي من الأخطاء التحكيمية الفجة وغير المقبولة التي يرتكبها الحكام الأفارقة في حق فريق الأهلي خاصة في الأعوام الأخيرة.

وقامت إدارة النادي اليوم بإرسال شكوى جديدة إلى رئيس لجنة الأخلاق بالاتحاد الدولي لكرة القدم، بسبب الأخطاء التي تخالف نصوص القانون والتي ارتكبها الحكم البوتسواني جوشوا بوندو في مباراة الأهلي والنجم الساحلي التي جرت على ملعب رادس يوم الجمعة الماضية في دوري أبطال إفريقيا.

وأثرت تلك الأخطاء في نتيجة المباراة بشكل مباشر لمصلحة المنافس، وجاء في شكوى الأهلي أن الحكم حرم فريق الأهلي من أحد لاعبيه بالطرد بعد مرور 12 دقيقة فقط بداية المباراة عبر تطبيق خاطئ للقانون لتسهيل مهمة المنافس، وتجاهل عدم احتساب ركلة جزاء صحيحة للأهلي بعد ملامسة الكرة ليد أحد لاعبي النجم الساحلي داخل منطقة الجزاء.

وفي السياق ذاته، تابع الأهلي في شكواه شرح العديد من الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها على مدار السنوات الماضية في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، وخاصة حينما وصل إلى المباراة النهائية في عامين على التوالي، على أمل أن يتخذ الفيفا الإجراءات اللازمة لحل أزمة منظومة التحكيم الأفريقي الفاسدة.

إقرأ أيضاً: مواعيد مباريات نصف نهائي كأس الخليج 2019