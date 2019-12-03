وائل جمعة يعلق على حصول “صلاح” على المركز الخامس بجائزة الكرة الذهبية

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أوضح وائل جمعة نجم النادي الأهلي والمنتخب السابق، سر تألق اللاعب محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الأول واللاعب رياض محرز نجم فريق مانشستر وسبب انضمامها للقائمة التي تضم أفضل 10 لاعبين في العالم.

وعلق “جمعة” عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”:”التواجد في قائمة الـ10 لاعبين المنافسين على الكرة الذهبية ليس من فراغ”.

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وأضاف عبر التدوينة:”العمل الكبير والثقة في ما يملكانه من إمكانيات عالية.. جعل من الثنائي العربي صلاح ومحرز يكتبان تاريخا حافلا بالإنجازات.. صلاح ومحرز من أفضل ما أنجبت الكرة العربية”.

وكان نجم الأرجنتين وفريق برشلونة ليونيل ميسي توج بجائزة أفضل لاعب في العالم التي أقامتها مجلة “فرانس فوتبول” خلال حفل كبير تم إقامته بالعاصمة الفرنسية “باريس” أمس الاثنين، ليتغلب على منافسيه الهولندي فان دائم والنجم المصري محمد صلاح والبرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني.

ونشرت مجلة “فرانس فوتبول”، أصوات القارات للاعبين المرشحين على حصد لقب الجائزة، وجاءت تصويت القارة الإفريقية على النحو التالي:

1- ميسي 187 نقطة.

2- ماني 170 نقطة.

3- فان دايك 154 نقطة.

4- كريستيانو 111 نقطة.

5- صلاح 68 نقطة.

حيث احتل محمد صلاح الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا المركز الخامس، وذلك وفقًا لترتيب أصوات الدول الأفريقية بشكل عام خلال المسابقة.