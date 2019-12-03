موعد استلام تذاكر مباراة الأهلي والهلال السوداني ودخول الاستاد

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أصدرت شركة “تذكرتي” بيانا، اليوم الثلاثاء، أعلنت فيه أماكن استلام تذاكر مباراة الأهلي والهلال السوداني لحاملي بطاقة مشجع أهلاوي.

كما أعلنت الشركة، في بيانها، موعد فتح بوابات استاد السلام، لحضور لقاء الأهلي والهلال السوداني في الجولة الثانية لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، موضحة أن الاستاد سيفتح أبوابه أمام الجمهور في الثالة عصرًا.

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يشار إلى أن النادي الأهلي سيخوض مباراة الهلال السوداني ضمن الجولة الثانية في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، يوم الجمعة المقبل، على ملعب السلام، في التاسعة مساءً.

وأكدت الشركة، في بيانها، أن تسليم تذاكر المباراة سيكون عبر عدد من الفروع المحددة، وهي:

كان النادي الأهلي خسر لقاء الجولة الأولى بدور المجموعات من النجم الساحلي، بهدف دون رد، على ملعب رادس في تونس أحرزه الشيخاوي، بعدما استغل النجم الساحلي النقص العدد للنادي الأهلي إثر طرد اللاعب أيمن أشرف في الدقيقة الـ13، من عمر اللقاء.