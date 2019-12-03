بعد فسخ تعاقده.. مسؤول سابق بالأهلي السعودي يكشف وجهة حمدي النقاز

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أعلن مدير الكرة السابق في نادي أهلي جدة السعودي موسى المحياني، عن وجهة اللاعب التونسي حمدي النقاز “المحتملة” بعدما أعلن اللاعب رحيله عن نادي الزمالك.

وأكد مدير الكرة السابق بنادي أهلي جدة السعودي، في تصريحات ببرنامج “الدوري مع وليد”، أن رحيل اللاعب حمدي النقاز عن نادي الزمالك خسارة كبيرة للقلعة البيضاء، مشيرا إلى أن النقاز يعد إضافة قوية إلى أي نادٍ سينتقل له، أيا كانت وجهته، سواء كان الدوري السعودي أو غيره.

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وقال موسى المحياني إن الأندية الكبيرة في الدوري السعودي لا تحتاج إلى لاعب في مركز الظهير الأيمن، خلال الوقت الراهن، باستثناء النادي الأهلي، والذي قد يرغب في التعاقد مع النقاز في حال رحيل اللاعب سعيد المولد، مشيرا إلى أنه في الفترة الأخير انتشرت أنباء بشأن طلب المولد الرحيل عن النادي.

وأوضح المحياني أن اللاعب حمدي النقاز لعب تحت قيادة كريسيتان جروس المدير الفني للزمالك السابق والنادي الأهلي حاليا، وهو الوحيد الذي يعرف إمكانات اللاعب جيدا.

يذكر أن حمدي النقاز لاعب نادي الزمالك، أعلن فسخ تعاقده مع القلعة البيضاء من طرف واحد، فجر الاثنين، مبررا ذلك بعدم حصوله على مستحقاته، خلال 4 أشهر.

واستند النقاز، في قراره على لائحة “فيفا” التي تنص على أنه عند فشل النادي في دفع مستحقات اللاعب لمدة شهرين على الأقل من تاريخ الاستحقاق، يكون للاعب سببًا وجيهًا في إنهاء تعاقده مع النادي، بشرط أن يكون قد خاطب النادي ومنحهم مهلة 15 يوما للامتثال للالتزامات المالية.